Frase do dia do Estoicismo: Marco Aurélio ensina a não levar desaforo para o coração no trabalho

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 01:00
Boa parte do nosso estresse vem da ilusão de que as pessoas deveriam ser educadas, justas e agradáveis o tempo todo. Aí alguém fura a fila ou dá uma resposta torta de graça, e a gente fica irritado na hora.
"Quando você acordar pela manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem vou lidar hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e antipáticas." - Marco Aurélio
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Esperar bom senso de quem não tem limites é garantia de dor de cabeça. Todo mundo tem dias ruins, age por egoísmo e costuma descarregar as próprias frustrações em quem não tem nada a ver.
O truque de Marco Aurélio era bem simples: sair de casa já sabendo que vai cruzar com gente mal-educada. Quando você para de esperar perfeição dos outros, não se choca com a grosseria alheia e não toma aquilo como algo pessoal.