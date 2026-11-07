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Frase do dia do Estoicismo: Marco Aurélio ensina a não levar desaforo para o coração no trabalho

Esperar que todo mundo seja legal e educado é a melhor fórmula para passar raiva logo de manhã

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 01:00

Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje.
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

Boa parte do nosso estresse vem da ilusão de que as pessoas deveriam ser educadas, justas e agradáveis o tempo todo. Aí alguém fura a fila ou dá uma resposta torta de graça, e a gente fica irritado na hora.

"Quando você acordar pela manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem vou lidar hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e antipáticas." - Marco Aurélio

10 curiosidades sobre o ex-imperador romano Marco Aurélio Antonino

Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre ansiedade, raiva, sofrimento e propósito. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
O imperador defendia autocontrole, disciplina emocional e equilíbrio diante das dificuldades. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo escrevia reflexões pessoais que mais tarde deram origem ao livro Meditações. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
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Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução

Esperar bom senso de quem não tem limites é garantia de dor de cabeça. Todo mundo tem dias ruins, age por egoísmo e costuma descarregar as próprias frustrações em quem não tem nada a ver.

O truque de Marco Aurélio era bem simples: sair de casa já sabendo que vai cruzar com gente mal-educada. Quando você para de esperar perfeição dos outros, não se choca com a grosseria alheia e não toma aquilo como algo pessoal.

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