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Frase do dia do Estoicismo: Musônio Rufo explica por que viver fugindo do esforço deixa a gente fraco para os problemas da vida

Acostumar o corpo e a mente com moleza faz qualquer imprevisto pequeno parecer o fim do mundo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 01:00

Musônio Rufo
Musônio Rufo Crédito: Reprodução

Hoje em dia a vida é pensada para dar zero trabalho: comida que chega no portão pelo aplicativo, ar-condicionado direto e tudo resolvido com um toque no celular. Só que essa facilidade toda cobra um preço alto: qualquer chateação mínima vira motivo de desespero.

"Aquele que se acostuma a suportar o frio, o calor, a sede, a fome e as roupas ásperas estará preparado para enfrentar qualquer adversidade." - Musônio Rufo

5 curiosidades sobre Musônio Rufo

Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução
Foi banido de Roma várias vezes por imperadores como Nero e Vespaziano devido às suas críticas diretas ao poder por Reprodução
Interpôs-se no meio de dois exércitos em plena guerra civil em Roma para tentar convencer os soldados a fazerem a paz por Reprodução
Pregava o estilo de vida simples, recomendando o vegetarianismo, roupas modestas e a agricultura como o trabalho ideal por Reprodução
Foi o professor de Epicteto, moldando diretamente o pensamento do ex-escravizado que se tornaria um dos maiores estoicos da história por Reprodução
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Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução

Se a internet fica lenta, bate o ódio; se precisa subir escada, falta o ar; se leva um "não", o mundo desaba. O conforto deixa a cabeça destreinada para encarar os problemas naturais da rotina.

Musônio Rufo ensinava que aguentar pequenos desconfortos todo dia, acordar no horário certo, treinar mesmo sem vontade, não ceder à gula, é o que fortalece o corpo para quando os problemas de verdade aparecerem.

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