Frase do dia do Estoicismo: Musônio Rufo explica por que viver fugindo do esforço deixa a gente fraco para os problemas da vida

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 01:00
Hoje em dia a vida é pensada para dar zero trabalho: comida que chega no portão pelo aplicativo, ar-condicionado direto e tudo resolvido com um toque no celular. Só que essa facilidade toda cobra um preço alto: qualquer chateação mínima vira motivo de desespero.
"Aquele que se acostuma a suportar o frio, o calor, a sede, a fome e as roupas ásperas estará preparado para enfrentar qualquer adversidade." - Musônio Rufo
5 curiosidades sobre Musônio Rufo
Se a internet fica lenta, bate o ódio; se precisa subir escada, falta o ar; se leva um "não", o mundo desaba. O conforto deixa a cabeça destreinada para encarar os problemas naturais da rotina.
Musônio Rufo ensinava que aguentar pequenos desconfortos todo dia, acordar no horário certo, treinar mesmo sem vontade, não ceder à gula, é o que fortalece o corpo para quando os problemas de verdade aparecerem.