REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: Musônio Rufo explica por que viver fugindo do esforço deixa a gente fraco para os problemas da vida

Acostumar o corpo e a mente com moleza faz qualquer imprevisto pequeno parecer o fim do mundo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 01:00

Musônio Rufo Crédito: Reprodução

Hoje em dia a vida é pensada para dar zero trabalho: comida que chega no portão pelo aplicativo, ar-condicionado direto e tudo resolvido com um toque no celular. Só que essa facilidade toda cobra um preço alto: qualquer chateação mínima vira motivo de desespero.



"Aquele que se acostuma a suportar o frio, o calor, a sede, a fome e as roupas ásperas estará preparado para enfrentar qualquer adversidade." - Musônio Rufo

5 curiosidades sobre Musônio Rufo 1 de 5

Se a internet fica lenta, bate o ódio; se precisa subir escada, falta o ar; se leva um "não", o mundo desaba. O conforto deixa a cabeça destreinada para encarar os problemas naturais da rotina.

