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Frase do dia do Estoicismo: 'Nada lhe pertence de verdade. Quando perder algo, não diga que perdeu, mas que devolveu ao universo' - a reflexão de Epicteto que ajuda a lidar com o luto e crises

Entenda como a ideia do 'Empréstimo Cósmico' muda de vez o jeito que lidamos com demissões, términos e até a morte

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 01:00

Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo.
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. Crédito: Reprodução

A dor que sentimos quando somos demitidos, sofremos um término ou perdemos alguém querido vem de uma ilusão de que somos donos de tudo. Acreditamos que os bens, os cargos e as pessoas "são nossos". Para proteger a mente do choque das perdas, a filosofia propõe a ideia de que tudo na vida é um grande "Empréstimo Cósmico".

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

A sua casa, o seu emprego, a sua juventude e até a sua família foram emprestados a você pelo destino por um tempo. E o universo, assim como um banco, pode pedir tudo de volta a qualquer momento, sem avisar.

Quando você entende isso, a perda deixa de parecer um "roubo" que te faz de vítima e passa a ser só uma "devolução" natural. Em vez de sofrer demais quando algo vai embora, você passa a ser muito grato pelo tempo em que pôde aproveitar aquilo.  

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Frase do dia da Psicologia: 'O que mais sufoca uma mãe é a sensação de que, se ela parar um segundo, tudo ao seu redor vai desmoronar' - a reflexão inspirada em Donald Winnicott sobre sobrecarga materna

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