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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 01:00
A dor que sentimos quando somos demitidos, sofremos um término ou perdemos alguém querido vem de uma ilusão de que somos donos de tudo. Acreditamos que os bens, os cargos e as pessoas "são nossos". Para proteger a mente do choque das perdas, a filosofia propõe a ideia de que tudo na vida é um grande "Empréstimo Cósmico".
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A sua casa, o seu emprego, a sua juventude e até a sua família foram emprestados a você pelo destino por um tempo. E o universo, assim como um banco, pode pedir tudo de volta a qualquer momento, sem avisar.
Quando você entende isso, a perda deixa de parecer um "roubo" que te faz de vítima e passa a ser só uma "devolução" natural. Em vez de sofrer demais quando algo vai embora, você passa a ser muito grato pelo tempo em que pôde aproveitar aquilo.