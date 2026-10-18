REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Nada lhe pertence de verdade. Quando perder algo, não diga que perdeu, mas que devolveu ao universo' - a reflexão de Epicteto que ajuda a lidar com o luto e crises

Entenda como a ideia do 'Empréstimo Cósmico' muda de vez o jeito que lidamos com demissões, términos e até a morte

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 01:00

Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. Crédito: Reprodução

A dor que sentimos quando somos demitidos, sofremos um término ou perdemos alguém querido vem de uma ilusão de que somos donos de tudo. Acreditamos que os bens, os cargos e as pessoas "são nossos". Para proteger a mente do choque das perdas, a filosofia propõe a ideia de que tudo na vida é um grande "Empréstimo Cósmico".



10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

A sua casa, o seu emprego, a sua juventude e até a sua família foram emprestados a você pelo destino por um tempo. E o universo, assim como um banco, pode pedir tudo de volta a qualquer momento, sem avisar.