REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Não busques que as coisas aconteçam como tu queres; deseja antes que aconteçam como acontecem, e terás paz' - a reflexão de Epicteto sobre a serenidade

Pensador destaca que a raiz da frustração humana está na expectativa de controlar o rumo das coisas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:17

O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. Crédito: Reprodução

O desejo de querer controlar tudo ao nosso redor gera muitos conflitos, e pensando nisso, o filósofo Epicteto dizia que a verdadeira liberdade emocional só aparece quando paramos de exigir que o mundo funcione do nosso jeito.

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Na prática, isso muda nossa visão diante dos problemas do dia a dia. Em vez de reclamar quando algo dá errado, a solução para ficar tranquilo é aceitar os fatos e fazer o melhor possível com o que temos, já que lutar contra a realidade só esgota nossa energia.

Essa ideia ajuda muito no trabalho e nos relacionamentos, que são cheios de coisas que não podemos controlar. Deixar de lado a obsessão por um resultado perfeito diminui bastante o estresse e nos dá mais clareza para resolver os problemas de verdade.