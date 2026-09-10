Frase do dia do Estoicismo: 'Não busques que as coisas aconteçam como tu queres; deseja antes que aconteçam como acontecem, e terás paz' - a reflexão de Epicteto sobre a serenidade

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:17
O desejo de querer controlar tudo ao nosso redor gera muitos conflitos, e pensando nisso, o filósofo Epicteto dizia que a verdadeira liberdade emocional só aparece quando paramos de exigir que o mundo funcione do nosso jeito.
10 curiosidades sobre Epicteto
Na prática, isso muda nossa visão diante dos problemas do dia a dia. Em vez de reclamar quando algo dá errado, a solução para ficar tranquilo é aceitar os fatos e fazer o melhor possível com o que temos, já que lutar contra a realidade só esgota nossa energia.
Essa ideia ajuda muito no trabalho e nos relacionamentos, que são cheios de coisas que não podemos controlar. Deixar de lado a obsessão por um resultado perfeito diminui bastante o estresse e nos dá mais clareza para resolver os problemas de verdade.
A paz que o estoicismo defende não significa ser passivo, mas usar a inteligência emocional. Quando aprendemos a aceitar a realidade como ela é, percebemos que o verdadeiro poder de mudar nossa vida está na forma como reagimos.