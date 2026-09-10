Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia do Estoicismo: 'Não busques que as coisas aconteçam como tu queres; deseja antes que aconteçam como acontecem, e terás paz' - a reflexão de Epicteto sobre a serenidade

Pensador destaca que a raiz da frustração humana está na expectativa de controlar o rumo das coisas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:17

O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano.
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. Crédito: Reprodução

O desejo de querer controlar tudo ao nosso redor gera muitos conflitos, e pensando nisso, o filósofo Epicteto dizia que a verdadeira liberdade emocional só aparece quando paramos de exigir que o mundo funcione do nosso jeito.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
1 de 10
Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Na prática, isso muda nossa visão diante dos problemas do dia a dia. Em vez de reclamar quando algo dá errado, a solução para ficar tranquilo é aceitar os fatos e fazer o melhor possível com o que temos, já que lutar contra a realidade só esgota nossa energia.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Sentir saudade após o término não significa que a decisão foi errada, apenas que o vínculo não some na mesma velocidade que a relação acabou' - reflexão inspirada em John Bowlby

Frase do dia da Psicologia: 'Sentir saudade após o término não significa que a decisão foi errada, apenas que o vínculo não some na mesma velocidade que a relação acabou' - reflexão inspirada em John Bowlby

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Há uma diferença enorme entre perdoar alguém e oferecer novamente o mesmo lugar que essa pessoa usou para ferir você' - a reflexão inspirada em Hannah Arendt

Frase do dia da Filosofia: 'Há uma diferença enorme entre perdoar alguém e oferecer novamente o mesmo lugar que essa pessoa usou para ferir você' - a reflexão inspirada em Hannah Arendt

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Talvez o maior sinal de amadurecimento seja parar de exigir da vida aquilo que ela nunca prometeu: justiça em todas as situações' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio

Frase do dia da Filosofia: 'Talvez o maior sinal de amadurecimento seja parar de exigir da vida aquilo que ela nunca prometeu: justiça em todas as situações' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio

Essa ideia ajuda muito no trabalho e nos relacionamentos, que são cheios de coisas que não podemos controlar. Deixar de lado a obsessão por um resultado perfeito diminui bastante o estresse e nos dá mais clareza para resolver os problemas de verdade.

A paz que o estoicismo defende não significa ser passivo, mas usar a inteligência emocional. Quando aprendemos a aceitar a realidade como ela é, percebemos que o verdadeiro poder de mudar nossa vida está na forma como reagimos.

Leia mais

Imagem - Aos 35 anos, Fiuk surpreende fãs ao anunciar fim da carreira e marca show de despedida

Aos 35 anos, Fiuk surpreende fãs ao anunciar fim da carreira e marca show de despedida

Imagem - Arroz dormido e saboroso: aprenda a transformar as sobras em um almoço gratinado delicioso

Arroz dormido e saboroso: aprenda a transformar as sobras em um almoço gratinado delicioso

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A inteligência é saber o que dizer, sabedoria é saber se deve dizer' - Apresentadora dá conselho sobre o momento certo de falar

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A inteligência é saber o que dizer, sabedoria é saber se deve dizer' - Apresentadora dá conselho sobre o momento certo de falar

Tags:

Frase do dia

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Rodolffo pega arma e mata barata com tiro dentro de casa: 'Não entra no meu quintal'

Rodolffo pega arma e mata barata com tiro dentro de casa: 'Não entra no meu quintal'
Imagem - Aos 14 anos, adolescente cava lago no quintal para trabalho escolar, e 9 anos depois, animais tomam conta e reconfigura ecossistema da região

Aos 14 anos, adolescente cava lago no quintal para trabalho escolar, e 9 anos depois, animais tomam conta e reconfigura ecossistema da região