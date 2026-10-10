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Frase do dia do Estoicismo: 'Não deixe sua mente vagar no piloto automático, pois é na distração que os piores hábitos criam raízes' - a reflexão de Epicteto que te ajuda a ter foco

O conceito de 'Prosoche' mostra que a verdadeira liberdade exige atenção e vigilância

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 01:00

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação.
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. Crédito: Reprodução

Às vezes, passamos grande parte do nosso dia no piloto automático: comendo sem sentir o gosto, rolando o feed do celular sem pensar e respondendo aos outros com agressividade no calor do momento. Na Grécia Antiga, os filósofos chamavam a cura para isso de "Prosoche", que pode ser traduzido como "atenção contínua".

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

O princípio afirma que a mente humana é como um cão de guarda que não pode dormir em serviço. Cada pensamento, impulso e escolha deve ser inspecionado antes de ser transformado em ação. Quando você está no piloto automático, acaba refém dos seus vícios e das influências de quem está ao redor.

Praticar o "Prosoche" é estar presente no "agora", garantindo que você seja o verdadeiro dono das suas atitudes, e não apenas um reflexo do ambiente.

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