REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Não deixe sua mente vagar no piloto automático, pois é na distração que os piores hábitos criam raízes' - a reflexão de Epicteto que te ajuda a ter foco

O conceito de 'Prosoche' mostra que a verdadeira liberdade exige atenção e vigilância

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 01:00

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. Crédito: Reprodução

Às vezes, passamos grande parte do nosso dia no piloto automático: comendo sem sentir o gosto, rolando o feed do celular sem pensar e respondendo aos outros com agressividade no calor do momento. Na Grécia Antiga, os filósofos chamavam a cura para isso de "Prosoche", que pode ser traduzido como "atenção contínua".



10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

O princípio afirma que a mente humana é como um cão de guarda que não pode dormir em serviço. Cada pensamento, impulso e escolha deve ser inspecionado antes de ser transformado em ação. Quando você está no piloto automático, acaba refém dos seus vícios e das influências de quem está ao redor.