Frase do dia do Estoicismo: 'Não deixe sua mente vagar no piloto automático, pois é na distração que os piores hábitos criam raízes' - a reflexão de Epicteto que te ajuda a ter foco

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 01:00
Às vezes, passamos grande parte do nosso dia no piloto automático: comendo sem sentir o gosto, rolando o feed do celular sem pensar e respondendo aos outros com agressividade no calor do momento. Na Grécia Antiga, os filósofos chamavam a cura para isso de "Prosoche", que pode ser traduzido como "atenção contínua".
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O princípio afirma que a mente humana é como um cão de guarda que não pode dormir em serviço. Cada pensamento, impulso e escolha deve ser inspecionado antes de ser transformado em ação. Quando você está no piloto automático, acaba refém dos seus vícios e das influências de quem está ao redor.
Praticar o "Prosoche" é estar presente no "agora", garantindo que você seja o verdadeiro dono das suas atitudes, e não apenas um reflexo do ambiente.