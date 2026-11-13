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Frase do dia do Estoicismo: 'Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa' - o ensinamento de Epicteto para parar de se fazer de vítima

Culpar o mundo por tudo o que dá errado só serve para deixar você no mesmo lugar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 01:00

Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo.
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. Crédito: Reprodução

Levar uma bronca no trabalho, levar um fora daquela pessoa ou ouvir um "não" bem grande dói em qualquer um. Mas ficar de braços cruzados achando que o universo inteiro se juntou para te derrubar não ajuda em nada.

"Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa." - Epicteto

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Quem bota a culpa de tudo no azar, no chefe chato ou na família acaba entregando o controle da própria vida de bandeja e não sai do canto.

Epicteto foi escravo por anos antes de virar um dos pensadores mais conhecidos de Roma, então ele sabia de verdade o que era passar aperto. O recado dele é: a vida vai bater de vez em quando, mas quem decide se levanta da queda ou fica no chão reclamando é você.

Leia mais

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