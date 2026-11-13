Frase do dia do Estoicismo: 'Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa' - o ensinamento de Epicteto para parar de se fazer de vítima

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 01:00
Levar uma bronca no trabalho, levar um fora daquela pessoa ou ouvir um "não" bem grande dói em qualquer um. Mas ficar de braços cruzados achando que o universo inteiro se juntou para te derrubar não ajuda em nada.
"Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa." - Epicteto
10 curiosidades sobre Epicteto
Quem bota a culpa de tudo no azar, no chefe chato ou na família acaba entregando o controle da própria vida de bandeja e não sai do canto.
Epicteto foi escravo por anos antes de virar um dos pensadores mais conhecidos de Roma, então ele sabia de verdade o que era passar aperto. O recado dele é: a vida vai bater de vez em quando, mas quem decide se levanta da queda ou fica no chão reclamando é você.