REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa' - o ensinamento de Epicteto para parar de se fazer de vítima

Culpar o mundo por tudo o que dá errado só serve para deixar você no mesmo lugar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 01:00

Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. Crédito: Reprodução

Levar uma bronca no trabalho, levar um fora daquela pessoa ou ouvir um "não" bem grande dói em qualquer um. Mas ficar de braços cruzados achando que o universo inteiro se juntou para te derrubar não ajuda em nada.

"Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa." - Epicteto

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Quem bota a culpa de tudo no azar, no chefe chato ou na família acaba entregando o controle da própria vida de bandeja e não sai do canto.