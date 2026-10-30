Frase do dia do Estoicismo: 'Não é que temos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele' - o ensinamento de Sêneca para você parar de perder horas no celular

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 01:00
Reclamar que a rotina está corrida e que falta tempo para tudo virou um hábito comum. A desculpa de que o dia tem apenas 24 horas costuma justificar o treino adiado, o livro que nunca sai da primeira página ou aquele projeto que continua parado na gaveta.
"Não é que temos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele." - Sêneca
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O paradoxo é que muita gente que diz não ter tempo livre passa horas rolando a tela do celular ou assistindo a vídeos e séries quase no piloto automático. No fim das contas, momentos preciosos do dia acabam consumidos por distrações que não acrescentam nada ao trabalho, à saúde ou ao bem-estar.
O tempo é o único recurso que ninguém consegue recuperar depois de gastar. Quando você passa a observar a própria rotina com mais sinceridade e corta o que acaba com o seu dia sem necessidade, percebe que há espaço suficiente para dar conta daquilo que realmente tem valor.