Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia do Estoicismo: 'Não é que temos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele' - o ensinamento de Sêneca para você parar de perder horas no celular

Filósofo romano mostra que a sensação de que o dia é curto costuma ser apenas resultado de horas gastas com distrações que não levam a lugar nenhum

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 01:00

Sêneca
Sêneca Crédito: Imagem gerada por IA

Reclamar que a rotina está corrida e que falta tempo para tudo virou um hábito comum. A desculpa de que o dia tem apenas 24 horas costuma justificar o treino adiado, o livro que nunca sai da primeira página ou aquele projeto que continua parado na gaveta.

"Não é que temos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele." - Sêneca

14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Reprodução
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Sêneca acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
Reflexão atribuída a Sêneca sobre tempo e presença segue atual em meio à rotina acelerada dos dias de hoje por Imagem gerada por IA
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
1 de 14
Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

O paradoxo é que muita gente que diz não ter tempo livre passa horas rolando a tela do celular ou assistindo a vídeos e séries quase no piloto automático. No fim das contas, momentos preciosos do dia acabam consumidos por distrações que não acrescentam nada ao trabalho, à saúde ou ao bem-estar.

O tempo é o único recurso que ninguém consegue recuperar depois de gastar. Quando você passa a observar a própria rotina com mais sinceridade e corta o que acaba com o seu dia sem necessidade, percebe que há espaço suficiente para dar conta daquilo que realmente tem valor.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Uma sogra que enxerga a nora como concorrente pode transformar o amor de uma família em uma disputa silenciosa' - reflexão inspirada em Virginia Satir

Frase do dia da Psicologia: 'Uma sogra que enxerga a nora como concorrente pode transformar o amor de uma família em uma disputa silenciosa' - reflexão inspirada em Virginia Satir

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Primeiro diga a si mesmo o que você gostaria de ser; e então faça o que tem que fazer' - a reflexão de Epicteto que ajuda a tomar um rumo na vida

Frase do dia do Estoicismo: 'Primeiro diga a si mesmo o que você gostaria de ser; e então faça o que tem que fazer' - a reflexão de Epicteto que ajuda a tomar um rumo na vida

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Basta aprendermos a ser indiferentes ao que não faz diferença' - a reflexão de Marco Aurélio que ajuda a não ligar para a opinião de quem não paga suas contas

Frase do dia do Estoicismo: 'Basta aprendermos a ser indiferentes ao que não faz diferença' - a reflexão de Marco Aurélio que ajuda a não ligar para a opinião de quem não paga suas contas

Tags:

Frase do dia

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Uma decepção não significa que todas as possibilidades acabaram' - reflexão inspirada em Hannah Arendt

Frase do dia da Filosofia: 'Uma decepção não significa que todas as possibilidades acabaram' - reflexão inspirada em Hannah Arendt
Imagem - Mãe de Virginia Fonseca acusa reality de distorcer fala e rebate polêmica sobre Zé Felipe

Mãe de Virginia Fonseca acusa reality de distorcer fala e rebate polêmica sobre Zé Felipe
Imagem - Em 1978, pneus com concreto foram jogados no mar dos EUA: um recife artificial se formou, atraiu peixes e lagostas, e revela como o fundo do mar mudou em décadas

Em 1978, pneus com concreto foram jogados no mar dos EUA: um recife artificial se formou, atraiu peixes e lagostas, e revela como o fundo do mar mudou em décadas