REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Não é que tenhamos pouco tempo, mas perdemos muito' - a lição de Sêneca para quem vive correndo

Saiba para onde vai a sua atenção antes de reclamar da falta de tempo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 01:00

Sêneca Crédito: Reprodução

O filósofo Sêneca dava essa real há dois mil anos: 'Não é que tenhamos pouco tempo, mas perdemos muito'. A sensação de dias curtos raramente nasce de falta de tempo, mas de buracos no seu foco. Redes sociais, pequenas tarefas inúteis e o hábito de resolver o problema dos outros consomem seu tempo e você nem percebe.

5 curiosidades sobre Sêneca 1 de 5

No fim do dia, o problema não é o dia ter 24 horas, e sim o critério (que não temos) na hora de barrar distrações fáceis. O mundo cobra caro de quem gasta energia mental com coisas que não valem a pena.

