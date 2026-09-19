Frase do dia do Estoicismo: 'Não é que tenhamos pouco tempo, mas perdemos muito' - a lição de Sêneca para quem vive correndo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 01:00
O filósofo Sêneca dava essa real há dois mil anos: 'Não é que tenhamos pouco tempo, mas perdemos muito'. A sensação de dias curtos raramente nasce de falta de tempo, mas de buracos no seu foco. Redes sociais, pequenas tarefas inúteis e o hábito de resolver o problema dos outros consomem seu tempo e você nem percebe.
5 curiosidades sobre Sêneca
No fim do dia, o problema não é o dia ter 24 horas, e sim o critério (que não temos) na hora de barrar distrações fáceis. O mundo cobra caro de quem gasta energia mental com coisas que não valem a pena.
Para essa sensção, o conselho é tratar o seu dia como a sua conta bancária. Se você anotar para onde vai cada bloco de meia hora, o controle volta para a sua mão. Parar de correr atrás do próprio rabo começa por aceitar que dizer "não" é dizer "sim" à própria vida.