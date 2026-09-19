Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia do Estoicismo: 'Não é que tenhamos pouco tempo, mas perdemos muito' - a lição de Sêneca para quem vive correndo

Saiba para onde vai a sua atenção antes de reclamar da falta de tempo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 01:00

Sêneca
Sêneca Crédito: Reprodução

O filósofo Sêneca dava essa real há dois mil anos: 'Não é que tenhamos pouco tempo, mas perdemos muito'. A sensação de dias curtos raramente nasce de falta de tempo, mas de buracos no seu foco. Redes sociais, pequenas tarefas inúteis e o hábito de resolver o problema dos outros consomem seu tempo e você nem percebe. 

5 curiosidades sobre Sêneca

Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Imagem gerada por IA
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
1 de 5
Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução

No fim do dia, o problema não é o dia ter 24 horas, e sim o critério (que não temos) na hora de barrar distrações fáceis. O mundo cobra caro de quem gasta energia mental com coisas que não valem a pena.

Para essa sensção, o conselho é tratar o seu dia como a sua conta bancária. Se você anotar para onde vai cada bloco de meia hora, o controle volta para a sua mão. Parar de correr atrás do próprio rabo começa por aceitar que dizer "não" é dizer "sim" à própria vida.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Há pessoas tão preocupadas em parecer felizes diante dos outros que já não sabem responder se gostam da vida que construíram' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

Frase do dia da Filosofia: 'Há pessoas tão preocupadas em parecer felizes diante dos outros que já não sabem responder se gostam da vida que construíram' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando você sente alívio porque seu parceiro está de bom humor, é hora de notar o quanto o medo da reação dele guia a sua vida' - a reflexão inspirada em Lenore E. Walker

Frase do dia da Psicologia: 'Quando você sente alívio porque seu parceiro está de bom humor, é hora de notar o quanto o medo da reação dele guia a sua vida' - a reflexão inspirada em Lenore E. Walker

Imagem - Frase do dia da Literatura: 'Sabemos o que somos, mas não o que podemos ser' - a reflexão de 'Hamlet' sobre tudo aquilo que ainda podemos nos tornar

Frase do dia da Literatura: 'Sabemos o que somos, mas não o que podemos ser' - a reflexão de 'Hamlet' sobre tudo aquilo que ainda podemos nos tornar

Tags:

Frase do dia

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando alguém quer controlar suas roupas, amizades, dinheiro ou decisões, isso não é cuidado ou amor: é controle' - a reflexão inspirada em Evan Stark sobre relacionamento abusivo

Frase do dia da Psicologia: 'Quando alguém quer controlar suas roupas, amizades, dinheiro ou decisões, isso não é cuidado ou amor: é controle' - a reflexão inspirada em Evan Stark sobre relacionamento abusivo