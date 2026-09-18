REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Não espere que os acontecimentos ocorram como você deseja; decida querer que ocorram como ocorrem' - a lição de Epicteto sobre como parar de brigar com o destino

Entenda como a aceitação da realidade pode transformar frustrações em tranquilidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 01:00

Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. Crédito: Reprodução

Bater de frente com a realidade é o esporte favorito de quem vive frustrado. A gente cria um roteiro perfeito na cabeça de como as coisas deveriam ser e, quando tudo dá errado, o mundo parece que vai desabar.



10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Epicteto sugeria que, em vez de exigir que o universo dance conforme a nossa música, aprender a aceitar a música que está tocando. Isso não significa cruzar os braços e aceitar tudo o que o mundo lhe entregar, mas parar de gastar energia chorando sobre o leite derramado.

