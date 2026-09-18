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Frase do dia do Estoicismo: 'Não espere que os acontecimentos ocorram como você deseja; decida querer que ocorram como ocorrem' - a lição de Epicteto sobre como parar de brigar com o destino

Entenda como a aceitação da realidade pode transformar frustrações em tranquilidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 01:00

Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos.
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. Crédito: Reprodução

Bater de frente com a realidade é o esporte favorito de quem vive frustrado. A gente cria um roteiro perfeito na cabeça de como as coisas deveriam ser e, quando tudo dá errado, o mundo parece que vai desabar.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Epicteto sugeria que, em vez de exigir que o universo dance conforme a nossa música, aprender a aceitar a música que está tocando. Isso não significa cruzar os braços e aceitar tudo o que o mundo lhe entregar, mas parar de gastar energia chorando sobre o leite derramado.

Quando você aceita o fato logo de cara, o cérebro para de gastar tempo negando o óbvio e passa a focar na solução. A vida flui muito melhor quando a gente abandona a birra com a realidade e aprende a improvisar com o que tem.

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