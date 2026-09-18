Frase do dia do Estoicismo: 'Não espere que os acontecimentos ocorram como você deseja; decida querer que ocorram como ocorrem' - a lição de Epicteto sobre como parar de brigar com o destino

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 01:00
Bater de frente com a realidade é o esporte favorito de quem vive frustrado. A gente cria um roteiro perfeito na cabeça de como as coisas deveriam ser e, quando tudo dá errado, o mundo parece que vai desabar.
10 curiosidades sobre Epicteto
Epicteto sugeria que, em vez de exigir que o universo dance conforme a nossa música, aprender a aceitar a música que está tocando. Isso não significa cruzar os braços e aceitar tudo o que o mundo lhe entregar, mas parar de gastar energia chorando sobre o leite derramado.
Quando você aceita o fato logo de cara, o cérebro para de gastar tempo negando o óbvio e passa a focar na solução. A vida flui muito melhor quando a gente abandona a birra com a realidade e aprende a improvisar com o que tem.