Frase do dia do Estoicismo: 'Não explique a sua filosofia. Incorpore-a' - a reflexão de Epicteto que ajuda a parar de viver para mostrar pros outros nas redes sociais

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 01:00
A gente vive na era do exagero nas redes sociais, onde todo mundo posta promessas de mudança e frases de efeito o tempo todo. O pessoal adora tuitar ou postar foto dizendo que vai ler mais, comer direito ou começar a malhar pesado antes mesmo de comprar a roupa de academia.
10 curiosidades sobre Epicteto
O filósofo Epicteto pede para a gente fazer exatamente o contrário dessa necessidade de aparecer: fechar a boca, parar de dar satisfação e ir fazer o que tem que ser feito. Ninguém da sua família ou do seu Instagram precisa saber da sua nova rotina ou da dieta que você começou ontem.
Se o seu plano for bom mesmo e você colocar a mão na massa de verdade, os resultados vão aparecer por conta própria com o tempo. As pessoas vão notar que você melhorou de vida, de corpo ou de cabeça sem que você precise abrir a boca para ficar se gabando na internet.