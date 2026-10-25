REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Não explique a sua filosofia. Incorpore-a' - a reflexão de Epicteto que ajuda a parar de viver para mostrar pros outros nas redes sociais

Descubra por que falar menos sobre os seus projetos pode acelerar a sua transformação e afastar os curiosos da sua vida

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 01:00

Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

A gente vive na era do exagero nas redes sociais, onde todo mundo posta promessas de mudança e frases de efeito o tempo todo. O pessoal adora tuitar ou postar foto dizendo que vai ler mais, comer direito ou começar a malhar pesado antes mesmo de comprar a roupa de academia.



10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

O filósofo Epicteto pede para a gente fazer exatamente o contrário dessa necessidade de aparecer: fechar a boca, parar de dar satisfação e ir fazer o que tem que ser feito. Ninguém da sua família ou do seu Instagram precisa saber da sua nova rotina ou da dieta que você começou ontem.

