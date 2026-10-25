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Frase do dia do Estoicismo: 'Não explique a sua filosofia. Incorpore-a' - a reflexão de Epicteto que ajuda a parar de viver para mostrar pros outros nas redes sociais

Descubra por que falar menos sobre os seus projetos pode acelerar a sua transformação e afastar os curiosos da sua vida

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 01:00

Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje.
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

A gente vive na era do exagero nas redes sociais, onde todo mundo posta promessas de mudança e frases de efeito o tempo todo. O pessoal adora tuitar ou postar foto dizendo que vai ler mais, comer direito ou começar a malhar pesado antes mesmo de comprar a roupa de academia.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

O filósofo Epicteto pede para a gente fazer exatamente o contrário dessa necessidade de aparecer: fechar a boca, parar de dar satisfação e ir fazer o que tem que ser feito. Ninguém da sua família ou do seu Instagram precisa saber da sua nova rotina ou da dieta que você começou ontem.

Se o seu plano for bom mesmo e você colocar a mão na massa de verdade, os resultados vão aparecer por conta própria com o tempo. As pessoas vão notar que você melhorou de vida, de corpo ou de cabeça sem que você precise abrir a boca para ficar se gabando na internet.  

Leia mais

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Frase do dia da Filosofia: 'A maneira mais triste de amar alguém é querer tanto essa pessoa ao seu lado, que você tirar a liberdade dela de ser quem é' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

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