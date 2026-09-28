Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia do Estoicismo: 'Não pretenda que as coisas aconteçam como você deseja; deseje que aconteçam como acontecem' - a lição de Epicteto para não passar raiva

Pare de brigar com a chuva ou com o trânsito; encare o que aconteceu e resolva o problema

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:50

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação.
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. Crédito: Reprodução

A nossa raiva do dia a dia quase sempre nasce de uma ilusão boba de achar que o universo precisa pedir licença para você antes de mandar chuva no dia do churrasco, atrasar o voo ou travar o trânsito na avenida.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
1 de 10
Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Ficar xingando o engarrafamento ou gritando com o atendente de telemarketing não muda o que já aconteceu. O problema não está nem aí para o seu chilique, mas a sua energia vai toda pelo ralo.

O filósofo Epicteto ensinava que ter paz é aceitar o jogo do jeito que as peças caíram. O pneu furou? Pronto. Acaba o choro do "por que logo comigo?" e a única pergunta passa a ser: "onde está o macaco?".

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Se eu pudesse recomeçar, teria mais pressa de viver do que de ser produtivo' - reflexão atribuída a Rubem Alves alerta para o risco de trabalhar tanto e esquecer de viver

Frase do dia da Filosofia: 'Se eu pudesse recomeçar, teria mais pressa de viver do que de ser produtivo' - reflexão atribuída a Rubem Alves alerta para o risco de trabalhar tanto e esquecer de viver

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'É o poder do espírito estar livre de fadiga' - a lição para quem fica ocupando a mente com fofoca

Frase do dia do Estoicismo: 'É o poder do espírito estar livre de fadiga' - a lição para quem fica ocupando a mente com fofoca

Imagem - Frase do dia da Psicologia: '“Depois de uma traição, esconder a verdade pode aprofundar ainda mais a ferida que precisa ser reparada.”' - a reflexão inspirada em John Gottman sobre casamento e infidelidade

Frase do dia da Psicologia: '“Depois de uma traição, esconder a verdade pode aprofundar ainda mais a ferida que precisa ser reparada.”' - a reflexão inspirada em John Gottman sobre casamento e infidelidade

Parar de bater boca com a realidade corta 90% daquela raiva inútil que só serve para pesar nas costas. A vida não liga para o que você acha justo, mas recompensa quem sabe se virar com o que tem. 

Essa frase conversa muito com o conceito estoico da Dicotomia do Controle e o Amor Fati (Amor ao Destino), muito defendidos por Epicteto. Essa linha ensina que o sofrimento humano nasce quando tentamos controlar o incontrolável (como o clima, o trânsito ou a ação alheia).  

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Há quem procure defeitos em tudo o que você conquista apenas para não precisar admitir que gostaria de estar no seu lugar' - a reflexão inspirada em Schopenhauer sobre inveja

Frase do dia da Filosofia: 'Há quem procure defeitos em tudo o que você conquista apenas para não precisar admitir que gostaria de estar no seu lugar' - a reflexão inspirada em Schopenhauer sobre inveja

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Ninguém liberta os outros se ele próprio é escravo' - a lição para quem cuida da vida de todo mundo

Frase do dia do Estoicismo: 'Ninguém liberta os outros se ele próprio é escravo' - a lição para quem cuida da vida de todo mundo

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Maturidade é aprender que nem toda frustração é uma injustiça. A vida não precisa ser exatamente como você quer para ser boa' - a reflexão inspirada em Albert Ellis

Frase do dia da Psicologia: 'Maturidade é aprender que nem toda frustração é uma injustiça. A vida não precisa ser exatamente como você quer para ser boa' - a reflexão inspirada em Albert Ellis

Tags:

Frase do dia

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Quem ganhou o VMA 2026? Madonna lidera lista de premiados e Anitta perde prêmio para Bad Bunny

Quem ganhou o VMA 2026? Madonna lidera lista de premiados e Anitta perde prêmio para Bad Bunny
Imagem - Ex-BBB Jordana Morais sofre assalto à mão armada no primeiro fim de semana em São Paulo

Ex-BBB Jordana Morais sofre assalto à mão armada no primeiro fim de semana em São Paulo