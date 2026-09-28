Frase do dia do Estoicismo: 'Não pretenda que as coisas aconteçam como você deseja; deseje que aconteçam como acontecem' - a lição de Epicteto para não passar raiva

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:50
A nossa raiva do dia a dia quase sempre nasce de uma ilusão boba de achar que o universo precisa pedir licença para você antes de mandar chuva no dia do churrasco, atrasar o voo ou travar o trânsito na avenida.
10 curiosidades sobre Epicteto
Ficar xingando o engarrafamento ou gritando com o atendente de telemarketing não muda o que já aconteceu. O problema não está nem aí para o seu chilique, mas a sua energia vai toda pelo ralo.
O filósofo Epicteto ensinava que ter paz é aceitar o jogo do jeito que as peças caíram. O pneu furou? Pronto. Acaba o choro do "por que logo comigo?" e a única pergunta passa a ser: "onde está o macaco?".
Parar de bater boca com a realidade corta 90% daquela raiva inútil que só serve para pesar nas costas. A vida não liga para o que você acha justo, mas recompensa quem sabe se virar com o que tem.
Essa frase conversa muito com o conceito estoico da Dicotomia do Controle e o Amor Fati (Amor ao Destino), muito defendidos por Epicteto. Essa linha ensina que o sofrimento humano nasce quando tentamos controlar o incontrolável (como o clima, o trânsito ou a ação alheia).