REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Não pretenda que as coisas aconteçam como você deseja; deseje que aconteçam como acontecem' - a lição de Epicteto para não passar raiva

Pare de brigar com a chuva ou com o trânsito; encare o que aconteceu e resolva o problema

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:50

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. Crédito: Reprodução

A nossa raiva do dia a dia quase sempre nasce de uma ilusão boba de achar que o universo precisa pedir licença para você antes de mandar chuva no dia do churrasco, atrasar o voo ou travar o trânsito na avenida.



10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Ficar xingando o engarrafamento ou gritando com o atendente de telemarketing não muda o que já aconteceu. O problema não está nem aí para o seu chilique, mas a sua energia vai toda pelo ralo.



O filósofo Epicteto ensinava que ter paz é aceitar o jogo do jeito que as peças caíram. O pneu furou? Pronto. Acaba o choro do "por que logo comigo?" e a única pergunta passa a ser: "onde está o macaco?".

Parar de bater boca com a realidade corta 90% daquela raiva inútil que só serve para pesar nas costas. A vida não liga para o que você acha justo, mas recompensa quem sabe se virar com o que tem.