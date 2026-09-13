Frase do dia do Estoicismo: 'Não são as coisas que nos abalam, mas a opinião que temos sobre elas' - Epicteto revela o verdadeiro motivo de você se irritar tanto com os problemas

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 01:00
A gente costuma achar que os problemas e as pessoas ao nosso redor têm o poder de estragar o nosso dia. Mas o filósofo Epicteto já explicava que o buraco é mais embaixo. O estresse não nasce do que acontece lá fora, mas do que a gente decide pensar sobre aquilo.
10 curiosidades sobre Epicteto
Se um chefe briga no trabalho, por exemplo, o fato em si é a bronca. O sofrimento extra surge quando a nossa mente começa a criar tempestades, achando que a demissão é certa ou que todo mundo está contra nós. Epicteto defendia que a nossa opinião é o verdadeiro filtro das emoções.
Mudar essa chavinha não é fácil, mas liberta. Quando você percebe que não pode controlar o trânsito, a economia ou o comportamento dos outros, sobra apenas uma coisa para gerenciar, a sua própria reação.