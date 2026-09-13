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Frase do dia do Estoicismo: 'Não são as coisas que nos abalam, mas a opinião que temos sobre elas' - Epicteto revela o verdadeiro motivo de você se irritar tanto com os problemas

Entenda como a frase do filósofo grego revela o segredo para parar de sofrer por antecipação

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 01:00

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação.
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. Crédito: Reprodução

A gente costuma achar que os problemas e as pessoas ao nosso redor têm o poder de estragar o nosso dia. Mas o filósofo Epicteto já explicava que o buraco é mais embaixo. O estresse não nasce do que acontece lá fora, mas do que a gente decide pensar sobre aquilo.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Se um chefe briga no trabalho, por exemplo, o fato em si é a bronca. O sofrimento extra surge quando a nossa mente começa a criar tempestades, achando que a demissão é certa ou que todo mundo está contra nós. Epicteto defendia que a nossa opinião é o verdadeiro filtro das emoções.

Mudar essa chavinha não é fácil, mas liberta. Quando você percebe que não pode controlar o trânsito, a economia ou o comportamento dos outros, sobra apenas uma coisa para gerenciar, a sua própria reação.  

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