REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Não são as coisas que nos abalam, mas a opinião que temos sobre elas' - Epicteto revela o verdadeiro motivo de você se irritar tanto com os problemas

Entenda como a frase do filósofo grego revela o segredo para parar de sofrer por antecipação

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 01:00

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. Crédito: Reprodução

A gente costuma achar que os problemas e as pessoas ao nosso redor têm o poder de estragar o nosso dia. Mas o filósofo Epicteto já explicava que o buraco é mais embaixo. O estresse não nasce do que acontece lá fora, mas do que a gente decide pensar sobre aquilo.

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Se um chefe briga no trabalho, por exemplo, o fato em si é a bronca. O sofrimento extra surge quando a nossa mente começa a criar tempestades, achando que a demissão é certa ou que todo mundo está contra nós. Epicteto defendia que a nossa opinião é o verdadeiro filtro das emoções.