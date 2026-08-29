REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Não são as coisas que nos atormentam, mas o julgamento que fazemos delas' - saiba como usar a reflexão de Epicteto para aliviar a ansiedade

Filósofo grego ensina que a paz de espírito depende de como filtramos acontecimentos externos em nossa mente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 01:00

O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. Crédito: Reprodução

O excesso de estímulos, cobranças e incertezas da rotina moderna frequentemente alimenta estados de angústia. Em vez de focar apenas no ritmo acelerado do ambiente, a tradição estoica propõe um olhar para dentro, questionando a forma como a mente processa os acontecimentos. O pensador Epicteto sintetizou esse dilema ao afirmar: "Não são as coisas que nos atormentam, mas o julgamento que fazemos delas".

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

A tese reside na divisão clara entre o fato e o significado emocional atribuído a ele. Quando alguém enfrenta um imprevisto no trânsito, um atraso no trabalho ou uma resposta negativa, o sofrimento imediato surge na interpretação catastrófica do evento, e não na situação material em si. Compreender esse abismo permite desarmar reações impulsivas antes que elas virem estresse desnecessário.

Para aplicar o conceito no dia a dia, a psicologia moderna adota princípios muito próximos aos ensinamentos de Epicteto por meio da reestruturação cognitiva. Questionar a validade dos próprios pensamentos automáticos e evitar conclusões precipitadas devolve ao indivíduo a capacidade de gerenciar o próprio equilíbrio interior diante de qualquer adversidade.