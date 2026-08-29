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Frase do dia do Estoicismo: 'Não são as coisas que nos atormentam, mas o julgamento que fazemos delas' - saiba como usar a reflexão de Epicteto para aliviar a ansiedade

Filósofo grego ensina que a paz de espírito depende de como filtramos acontecimentos externos em nossa mente

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 01:00

O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano.
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. Crédito: Reprodução

O excesso de estímulos, cobranças e incertezas da rotina moderna frequentemente alimenta estados de angústia. Em vez de focar apenas no ritmo acelerado do ambiente, a tradição estoica propõe um olhar para dentro, questionando a forma como a mente processa os acontecimentos. O pensador Epicteto sintetizou esse dilema ao afirmar: "Não são as coisas que nos atormentam, mas o julgamento que fazemos delas".

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

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Frase do dia da Filosofia: 'Talvez você não seja menos capaz do que imagina; talvez só tenha aprendido a enxergar seus defeitos com mais atenção do que seus méritos' - a reflexão inspirada em Alain de Botton

A tese reside na divisão clara entre o fato e o significado emocional atribuído a ele. Quando alguém enfrenta um imprevisto no trânsito, um atraso no trabalho ou uma resposta negativa, o sofrimento imediato surge na interpretação catastrófica do evento, e não na situação material em si. Compreender esse abismo permite desarmar reações impulsivas antes que elas virem estresse desnecessário.

Para aplicar o conceito no dia a dia, a psicologia moderna adota princípios muito próximos aos ensinamentos de Epicteto por meio da reestruturação cognitiva. Questionar a validade dos próprios pensamentos automáticos e evitar conclusões precipitadas devolve ao indivíduo a capacidade de gerenciar o próprio equilíbrio interior diante de qualquer adversidade.

Ao cultivar essa disciplina, o indivíduo deixa de ser refém das circunstâncias externas e assume o papel de guardião do próprio bem-estar emocional.  

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