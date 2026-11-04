REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Não seja visto reclamando da vida' - o recado de Marco Aurélio para parar de se fazer de vítima

Se lamentar não muda a situação, deixa o ambiente pesado e você com fama de chato

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 01:00

Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. Crédito: Reprodução

Reclamar virou padrão: do trânsito que travou, do tempo que virou, da fila do banco ou do colega de trabalho sem noção. O detalhe é que falar mal das coisas não resolve em nada o problema.



"Não seja visto reclamando da vida em um tribunal, e nem mesmo reclame dela para si mesmo em segredo." - Marco Aurélio

10 curiosidades sobre o ex-imperador romano Marco Aurélio Antonino 1 de 10

Além de não mudar nada, a reclamação cansa quem está perto e envenena a sua própria cabeça. A pessoa vira aquela presença pesada, que só enxerga o defeito e nunca mexe um dedo para resolver.

