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Frase do dia do Estoicismo: 'Não seja visto reclamando da vida' - o recado de Marco Aurélio para parar de se fazer de vítima

Se lamentar não muda a situação, deixa o ambiente pesado e você com fama de chato

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 01:00

Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência.
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. Crédito: Reprodução

Reclamar virou padrão: do trânsito que travou, do tempo que virou, da fila do banco ou do colega de trabalho sem noção. O detalhe é que falar mal das coisas não resolve em nada o problema.

"Não seja visto reclamando da vida em um tribunal, e nem mesmo reclame dela para si mesmo em segredo." - Marco Aurélio

10 curiosidades sobre o ex-imperador romano Marco Aurélio Antonino

Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre ansiedade, raiva, sofrimento e propósito. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
O imperador defendia autocontrole, disciplina emocional e equilíbrio diante das dificuldades. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo escrevia reflexões pessoais que mais tarde deram origem ao livro Meditações. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
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Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução

Além de não mudar nada, a reclamação cansa quem está perto e envenena a sua própria cabeça. A pessoa vira aquela presença pesada, que só enxerga o defeito e nunca mexe um dedo para resolver.

O conselho de Marco Aurélio é parar com a choradeira: se o probema tem solução, resolva logo; se não tem, encare do melhor jeito sem fazer drama.

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