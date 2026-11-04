Frase do dia do Estoicismo: 'Não seja visto reclamando da vida' - o recado de Marco Aurélio para parar de se fazer de vítima

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 01:00
Reclamar virou padrão: do trânsito que travou, do tempo que virou, da fila do banco ou do colega de trabalho sem noção. O detalhe é que falar mal das coisas não resolve em nada o problema.
"Não seja visto reclamando da vida em um tribunal, e nem mesmo reclame dela para si mesmo em segredo." - Marco Aurélio
10 curiosidades sobre o ex-imperador romano Marco Aurélio Antonino
Além de não mudar nada, a reclamação cansa quem está perto e envenena a sua própria cabeça. A pessoa vira aquela presença pesada, que só enxerga o defeito e nunca mexe um dedo para resolver.
O conselho de Marco Aurélio é parar com a choradeira: se o probema tem solução, resolva logo; se não tem, encare do melhor jeito sem fazer drama.