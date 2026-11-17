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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 01:00
Fingir que aquela conversa séria não precisa acontecer, deixar a academia sempre para segunda-feira e esperar o dia perfeito para mudar de rumo virou rotina. A gente adora inventar a desculpa de que vai dar tempo de fazer tudo depois.
"Não viva como se você tivesse dez mil anos pela frente. O destino paira sobre você. Enquanto você ainda vive, enquanto você ainda tem tempo, seja bom." - Marco Aurélio
14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio
Empurrar tudo com a barriga dá uma paz falsa por alguns minutos, mas cobra o preço mais tarde em forma de frustração, quando o tempo passa e as suas metas continuam esquecidas na gaveta.
Para Marco Aurélio, ninguém tem garantia do dia de amanhã. Parar de achar que a vida dura para sempre é o chacoalhão que falta para você levantar do sofá e fazer o que precisa ser feito hoje.