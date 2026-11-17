REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Não viva como se você tivesse dez mil anos pela frente' - a bronca de Marco Aurélio para quem vive empurrando a vida com a barriga

Ficar deixando planos importantes para a próxima semana é o jeito mais rápido de desperdiçar os seus melhores anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 01:00

Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. Crédito: Reprodução

Fingir que aquela conversa séria não precisa acontecer, deixar a academia sempre para segunda-feira e esperar o dia perfeito para mudar de rumo virou rotina. A gente adora inventar a desculpa de que vai dar tempo de fazer tudo depois.



"Não viva como se você tivesse dez mil anos pela frente. O destino paira sobre você. Enquanto você ainda vive, enquanto você ainda tem tempo, seja bom." - Marco Aurélio

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Empurrar tudo com a barriga dá uma paz falsa por alguns minutos, mas cobra o preço mais tarde em forma de frustração, quando o tempo passa e as suas metas continuam esquecidas na gaveta.