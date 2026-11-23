REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo' - o recado de Cleantes para quem vive refém de vícios e impulsos

Achar que tem liberdade enquanto não consegue largar o doce, o celular ou as compras é pura ilusão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 01:00

Filosofo Cleantes de Assos Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificiah

Muita gente bate no peito para dizer que faz o que quer, mas não aguenta meia hora longe das notificações ou do cartão de crédito. Se você não consegue dizer "não" para os próprios impulsos, quem está no controle não é você.



"Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo." - Cleantes de Assos

6 curiosidades sobre Cleantes de Assos 1 de 6

Ceder a toda e qualquer vontade momentânea só constrói uma rotina de arrependimento, peso na consciência e contas acumuladas.