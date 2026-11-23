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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 01:00
Muita gente bate no peito para dizer que faz o que quer, mas não aguenta meia hora longe das notificações ou do cartão de crédito. Se você não consegue dizer "não" para os próprios impulsos, quem está no controle não é você.
"Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo." - Cleantes de Assos
6 curiosidades sobre Cleantes de Assos
Ceder a toda e qualquer vontade momentânea só constrói uma rotina de arrependimento, peso na consciência e contas acumuladas.
Cleantes trabalhou duro tirando água de poços durante a noite para conseguir estudar filosofia de dia, sabendo bem o valor da disciplina. Liberdade de verdade não é fazer qualquer besteira na hora que dá vontade, mas ter domínio total sobre as próprias escolhas.