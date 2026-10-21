Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhuma árvore se torna enraizada e robusta a menos que muitos ventos a atinjam' - a reflexão de Sêneca para lidar com os problemas

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 01:00
Passamos a vida inteira tentando fugir de momentos de estresse, dos problemas e da instabilidade. Queremos uma vida fácil e pacífica, onde a nossa carreira, os relacionamentos e o dinheiro funcionem sem absolutamente nenhum obstáculo no caminho.
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A natureza, porém, prova todos os dias que a verdadeira força nasce justamente dos problemas e da resistência imposta a ele. Se você nunca for testado pelas dificuldades do mundo real, suas bases de enfrentamento continuarão frágeis, superficiais e fáceis de quebrar.
O vento forte que hoje ameaça derrubar seus planos de vida é exatamente o o que está firmando sua postura para o futuro. Encarar os baques de frente é a única maneira de construir o temperamento e a força necessária para sobreviver aos grandes temporais.