REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhuma árvore se torna enraizada e robusta a menos que muitos ventos a atinjam' - a reflexão de Sêneca para lidar com os problemas

Descubra como o estoicismo usa a força da natureza para ensinar a lidar com os problemas sem entrar em desespero

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 01:00

Sêneca Crédito: Reprodução

Passamos a vida inteira tentando fugir de momentos de estresse, dos problemas e da instabilidade. Queremos uma vida fácil e pacífica, onde a nossa carreira, os relacionamentos e o dinheiro funcionem sem absolutamente nenhum obstáculo no caminho.



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A natureza, porém, prova todos os dias que a verdadeira força nasce justamente dos problemas e da resistência imposta a ele. Se você nunca for testado pelas dificuldades do mundo real, suas bases de enfrentamento continuarão frágeis, superficiais e fáceis de quebrar.

