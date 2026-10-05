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Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhuma decisão é boa se não passar pelo filtro da sabedoria, justiça, coragem e autocontrole' - o guia das virtudes para tomar decisões melhores

Entenda como a fórmula grega pode blindar sua rotina contra os problemas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 01:00

O filósofo Crísipo de Soli (280 a.C. – 208 a.C.)
O filósofo Crísipo de Soli (280 a.C. – 208 a.C.) Crédito: Reprodução

Você não precisa ler livros complexos de filosofia para saber como agir diante de um problema ou questão moral. O estoicismo resumiu o comportamento humano em quatro virtudes que funcionam como um mapa para a vida. A regra é: nenhuma decisão é boa se não passar por esse filtro, e elas andam sempre juntas.

5 curiosidades sobre Crisipo de Solos

Conforme relatos antigos, Crisipo morreu de uma crise de riso incontrolável aos 73 anos por Reprodução
Ele escreveu mais de 700 obras cobrindo lógica, física e ética e dizia-se que ele produzia cerca de 500 linhas de texto por dia por Reprodução
Apesar do volume gigantesco de sua produção intelectual, hoje restam apenas fragmentos dispersos de seus escritos por Reprodução
Enquanto Zenão de Cítio fundou o estoicismo e Cleantes deu continuidade, foi Crisipo quem transformou a doutrina em um sistema sólido e complexo por Reprodução
Ele tinha tanta confiança em seus argumentos que, certa vez, disse ao seu mestre Cleantes: "Dá-me apenas os princípios, e eu encontrarei as provas sozinho.'' por Reprodução
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Conforme relatos antigos, Crisipo morreu de uma crise de riso incontrolável aos 73 anos por Reprodução

A Sabedoria é o que te faz separar o que importa do que é besteira.

A Justiça garante que a sua escolha não vai prejudicar o próximo para beneficiar apenas você.

A Coragem é o combustível para fazer o que é certo, mesmo quando você está morrendo de medo ou sob pressão.

E a Temperança (ou autocontrole) é o freio de mão que impede você de exagerar na raiva, no consumo ou nos prazeres. Juntas, essas quatro qualidades blindam o caráter contra qualquer crise.

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