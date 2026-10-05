REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhuma decisão é boa se não passar pelo filtro da sabedoria, justiça, coragem e autocontrole' - o guia das virtudes para tomar decisões melhores

Entenda como a fórmula grega pode blindar sua rotina contra os problemas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 01:00

O filósofo Crísipo de Soli (280 a.C. – 208 a.C.) Crédito: Reprodução

Você não precisa ler livros complexos de filosofia para saber como agir diante de um problema ou questão moral. O estoicismo resumiu o comportamento humano em quatro virtudes que funcionam como um mapa para a vida. A regra é: nenhuma decisão é boa se não passar por esse filtro, e elas andam sempre juntas.



5 curiosidades sobre Crisipo de Solos 1 de 5

A Sabedoria é o que te faz separar o que importa do que é besteira.

A Justiça garante que a sua escolha não vai prejudicar o próximo para beneficiar apenas você.

A Coragem é o combustível para fazer o que é certo, mesmo quando você está morrendo de medo ou sob pressão.