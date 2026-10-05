Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhuma decisão é boa se não passar pelo filtro da sabedoria, justiça, coragem e autocontrole' - o guia das virtudes para tomar decisões melhores

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 01:00
Você não precisa ler livros complexos de filosofia para saber como agir diante de um problema ou questão moral. O estoicismo resumiu o comportamento humano em quatro virtudes que funcionam como um mapa para a vida. A regra é: nenhuma decisão é boa se não passar por esse filtro, e elas andam sempre juntas.
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A Sabedoria é o que te faz separar o que importa do que é besteira.
A Justiça garante que a sua escolha não vai prejudicar o próximo para beneficiar apenas você.
A Coragem é o combustível para fazer o que é certo, mesmo quando você está morrendo de medo ou sob pressão.
E a Temperança (ou autocontrole) é o freio de mão que impede você de exagerar na raiva, no consumo ou nos prazeres. Juntas, essas quatro qualidades blindam o caráter contra qualquer crise.