Frase do dia do Estoicismo: 'Ninguém liberta os outros se ele próprio é escravo' - a lição para quem cuida da vida de todo mundo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 01:01
Tem muita gente que passa o dia apagando incêndio na vida dos outros, resolvendo BO de parente folgado, dando pitaco em namoro alheio ou organizando a vida de todo mundo, mas está com a própria conta financeira e emocional totalmente desorganizada.
Filosofos e pensadores que utilizaram o evemerismo
Querer ajudar é bonito, mas dar uma de "salvador da pátria" quando a sua própria rotina está um caos não funciona. Não dá para puxar alguém do fundo do poço se você mal consegue ficar em pé.
Para ajudar de verdade, você precisa primeiro colocar a sua própria casa em ordem. Quando a sua vida está no caminho, o seu exemplo fala por si só, sem precisar ficar dando discurso no grupo da família.
Conserte o seu telhado antes de querer arrumar o do vizinho. Cuidar de si mesmo vem muito antes de bancar o terapeuta de graça para os outros.