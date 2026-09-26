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Frase do dia do Estoicismo: 'Ninguém liberta os outros se ele próprio é escravo' - a lição para quem cuida da vida de todo mundo

Arrume sua própria vida antes de tentar virar o salvador da pátria

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 01:01

Filosofo Cleantes de Assos
Filosofo  Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

Tem muita gente que passa o dia apagando incêndio na vida dos outros, resolvendo BO de parente folgado, dando pitaco em namoro alheio ou organizando a vida de todo mundo, mas está com a própria conta financeira e emocional totalmente desorganizada.

Filosofos e pensadores que utilizaram o evemerismo

Euêmero/Evêmero, c. 300 a.C.: fundou a leitura de que deuses eram reis e benfeitores humanos depois divinizados por Jamie Heath / Wikimedia Commons
Ênio, c. 200 a.C.: traduziu a Sacra História e levou o evemerismo grego para o mundo latino por PGS 1984 / Wikimedia Commons
Cícero, 45 a.C.: em De natura deorum, usa a origem humana dos deuses no debate filosófico sobre religião por Autor anônimo / Wikimedia Commons
Diodoro Sículo, séc. I a.C.: preservou a narrativa de Panqueia, com Zeus e outros deuses como reis antigos por Data Destroyer / Wikimedia Commons
Lactâncio, 303–311: usou Euêmero e Ênio para atacar o paganismo, tratando deuses como homens cultuados por Autor desconhecido / Wikimedia Commons
Eusébio, início do séc. IV: citou Euêmero e Diodoro como prova histórica contra os deuses pagãos por Biblioteca Nacional da Áustria / Wikimedia Commons
Agostinho, séc. V: em A Cidade de Deus, usou a ideia dos deuses-homens para desmontar o culto romano por Sandro Botticelli / Wikimedia Commons
Snorri, c. 1220: na Edda em Prosa, rebaixou os Æsir a heróis vindos de Troia e depois divinizados por Christian Krohg / Wikimedia Commons
Isidoro, séc. VII: sistematizou a tese de que os deuses pagãos foram homens em De diis gentium por Autor desconhecido / Wikimedia Commons
Banier, 1711: explicou mitos gregos como memória histórica de pessoas reais transformadas em deuses por Abbé Antoine Banier / Wikimedia Commons
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Euêmero/Evêmero, c. 300 a.C.: fundou a leitura de que deuses eram reis e benfeitores humanos depois divinizados por Jamie Heath / Wikimedia Commons

Querer ajudar é bonito, mas dar uma de "salvador da pátria" quando a sua própria rotina está um caos não funciona. Não dá para puxar alguém do fundo do poço se você mal consegue ficar em pé.

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Para ajudar de verdade, você precisa primeiro colocar a sua própria casa em ordem. Quando a sua vida está no caminho, o seu exemplo fala por si só, sem precisar ficar dando discurso no grupo da família.

Conserte o seu telhado antes de querer arrumar o do vizinho. Cuidar de si mesmo vem muito antes de bancar o terapeuta de graça para os outros.

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