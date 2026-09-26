REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Ninguém liberta os outros se ele próprio é escravo' - a lição para quem cuida da vida de todo mundo

Arrume sua própria vida antes de tentar virar o salvador da pátria

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 01:01

Filosofo Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

Tem muita gente que passa o dia apagando incêndio na vida dos outros, resolvendo BO de parente folgado, dando pitaco em namoro alheio ou organizando a vida de todo mundo, mas está com a própria conta financeira e emocional totalmente desorganizada.



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Querer ajudar é bonito, mas dar uma de "salvador da pátria" quando a sua própria rotina está um caos não funciona. Não dá para puxar alguém do fundo do poço se você mal consegue ficar em pé.



Para ajudar de verdade, você precisa primeiro colocar a sua própria casa em ordem. Quando a sua vida está no caminho, o seu exemplo fala por si só, sem precisar ficar dando discurso no grupo da família.