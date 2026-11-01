Frase do dia do Estoicismo: 'Nunca deixe o futuro te perturbar' - a lição de Marco Aurélio para diminuir a ansiedade e focar no agora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 01:00
Sofrer por antecedência virou quase a regra. Passar dias imaginando conversas difíceis, bronca de chefe ou aperto financeiro que nem aconteceram acabam com a energia que deveria ser usada para resolver o que está na nossa frente hoje.
"Nunca deixe que o futuro te perturbe. Você irá ao encontro dele com as mesmas armas com as quais hoje enfrenta o presente." - Marco Aurélio
10 curiosidades sobre o ex-imperador romano Marco Aurélio Antonino
A cabeça pensa o pior cenário possível e tenta se preparar para tudo ao mesmo tempo. No fim, a gente fica paralisado de tanto estresse. A verdade é que a nossa imaginação costuma ser bem mais dramática do que a realidade.
O conselho de Marco Aurélio é: a mesma capacidade que você tem de encarar os perrengues de hoje vai servir para segurar a barra de amanhã. Ficar com medo do que pode dar errado não evita problema nenhum; focar no que dá para fazer agora, sim.