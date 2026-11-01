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Frase do dia do Estoicismo: 'Nunca deixe o futuro te perturbar' - a lição de Marco Aurélio para diminuir a ansiedade e focar no agora

Pensador romano lembra que ficar tentando adivinhar coisas que nem aconteceram só serve para cansar a mente antes da hora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 01:00

O conceito 'Memento Mori' foi profundamente abraçado por filósofos estoicos como Marco Aurélio e Sêneca Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Sofrer por antecedência virou quase a regra. Passar dias imaginando conversas difíceis, bronca de chefe ou aperto financeiro que nem aconteceram acabam com a energia que deveria ser usada para resolver o que está na nossa frente hoje.

"Nunca deixe que o futuro te perturbe. Você irá ao encontro dele com as mesmas armas com as quais hoje enfrenta o presente." - Marco Aurélio

10 curiosidades sobre o ex-imperador romano Marco Aurélio Antonino

Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre ansiedade, raiva, sofrimento e propósito. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
O imperador defendia autocontrole, disciplina emocional e equilíbrio diante das dificuldades. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo escrevia reflexões pessoais que mais tarde deram origem ao livro Meditações. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
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Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução

A cabeça pensa o pior cenário possível e tenta se preparar para tudo ao mesmo tempo. No fim, a gente fica paralisado de tanto estresse. A verdade é que a nossa imaginação costuma ser bem mais dramática do que a realidade.

O conselho de Marco Aurélio é: a mesma capacidade que você tem de encarar os perrengues de hoje vai servir para segurar a barra de amanhã. Ficar com medo do que pode dar errado não evita problema nenhum; focar no que dá para fazer agora, sim.

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