REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Nunca feche os olhos antes de julgar a si mesmo: o que fiz de errado hoje e como posso ser melhor amanhã?' - a reflexão de Sêneca que ajuda a evoluir diariamente

Hábito rigoroso separa as pessoas que estagnam daquelas que realmente crescem

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 01:00

Sêneca Crédito: Reprodução

A maioria de nós chega ao fim do dia, joga-se no sofá, liga a TV e desliga o cérebro até a manhã seguinte. Dias viram meses, meses viram anos, e os mesmos erros são repetidos. Para romper esse ciclo, os estoicos tinham uma regra antes de dormir, a Auditoria Noturna.



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O princípio exige que você atue como um juiz da sua própria rotina. Em silêncio, você repassa cada interação do dia. Perdeu a paciência no trânsito? Comeu além do necessário? Faltou com a verdade?