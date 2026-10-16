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Frase do dia do Estoicismo: 'Nunca feche os olhos antes de julgar a si mesmo: o que fiz de errado hoje e como posso ser melhor amanhã?' - a reflexão de Sêneca que ajuda a evoluir diariamente

Hábito rigoroso separa as pessoas que estagnam daquelas que realmente crescem

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 01:00

Sêneca
Sêneca Crédito: Reprodução

A maioria de nós chega ao fim do dia, joga-se no sofá, liga a TV e desliga o cérebro até a manhã seguinte. Dias viram meses, meses viram anos, e os mesmos erros são repetidos. Para romper esse ciclo, os estoicos tinham uma regra antes de dormir, a Auditoria Noturna.

14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio

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O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Reprodução
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Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
1 de 14
Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

O princípio exige que você atue como um juiz da sua própria rotina. Em silêncio, você repassa cada interação do dia. Perdeu a paciência no trânsito? Comeu além do necessário? Faltou com a verdade?

O objetivo não é sentir culpa, mas analisar seu dia para que você possa corrigir esses hábitos nos dias seguintes. Ao colocar os próprios defeitos sob análise, o crescimento deixa de ser uma promessa de ano novo e se torna uma meta alcançável. 

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