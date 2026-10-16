Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 01:00
A maioria de nós chega ao fim do dia, joga-se no sofá, liga a TV e desliga o cérebro até a manhã seguinte. Dias viram meses, meses viram anos, e os mesmos erros são repetidos. Para romper esse ciclo, os estoicos tinham uma regra antes de dormir, a Auditoria Noturna.
14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio
O princípio exige que você atue como um juiz da sua própria rotina. Em silêncio, você repassa cada interação do dia. Perdeu a paciência no trânsito? Comeu além do necessário? Faltou com a verdade?
O objetivo não é sentir culpa, mas analisar seu dia para que você possa corrigir esses hábitos nos dias seguintes. Ao colocar os próprios defeitos sob análise, o crescimento deixa de ser uma promessa de ano novo e se torna uma meta alcançável.