REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'O bem-estar é alcançado aos poucos, e no entanto não é uma coisa pequena' - o que a reflexão de Zenão de Cítio nos ensina sobre a paciência

Fundador da escola estoica lembra que a verdadeira paz de espírito e a estabilidade emocional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 01:00

Zeno (Zenão) de Cítio Crédito: Reprodução

A busca incessante por resultados imediatos costuma sabotar a construção de uma vida equilibrada e satisfatória. O filósofo Zenão de Cítio, criador do estoicismo, pontuava que o estado pleno de bem-estar não surge por acaso ou rapidez, mas resulta de um processo lento e contínuo de aprimoramento pessoal.

Quem foi Zenão de Cítio? 1 de 9

Na prática, a reflexão mostra que a serenidade é fruto de micro-hábitos e escolhas conscientes repetidas ao longo do tempo. Esperar transformações radicais da noite para o dia gera apenas ansiedade e frustração. Cada pequena vitória sobre os próprios impulsos representa um tijolo na construção da harmonia interior.

Esse conceito é altamente aplicável à rotina contemporânea, onde a cultura da pressa muitas vezes invalida processos essenciais de maturação emocional. Compreender que o progresso é gradual alivia a pressão por perfeição instantânea e valoriza a constância nas pequenas atitudes do dia a dia.