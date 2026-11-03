Frase do dia do Estoicismo: o conselho de Epicteto para aprender a dizer 'não' e parar de tentar agradar a todo mundo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 01:00
A carência de aprovação faz muita gente aceitar convite para lugares onde não quer ir, engolir desaforo para não criar clima ruim e fingir concordar só para ser aceito na turma. No fim das contas, quem tenta agradar a todos não agrada a si mesmo.
"Se você quiser ter uma vida plena, contente-se em parecer tolo ou ingênuo aos olhos dos outros em assuntos que não importam." - Epicteto
10 curiosidades sobre Epicteto
O pavor de ser julgado ou taxado de "esquisito" prende a gente em padrões que não fazem o menor sentido. Você gasta o dinheiro que não sobra, o tempo livre e a saúde para manter uma aparência.
Epicteto avisa que ligar para a opinião de quem mal faz parte do seu dia a dia é uma armadilha. Ter coragem de dizer "não" e não ligar se acharem você estranho é o que garante a sua paz.