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Frase do dia do Estoicismo: o conselho de Epicteto para aprender a dizer 'não' e parar de tentar agradar a todo mundo

Filósofo mostra que viver para atender o que os outros esperam de você é o caminho mais rápido para se frustrar e perder a liberdade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 01:00

Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos.
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. Crédito: Reprodução

A carência de aprovação faz muita gente aceitar convite para lugares onde não quer ir, engolir desaforo para não criar clima ruim e fingir concordar só para ser aceito na turma. No fim das contas, quem tenta agradar a todos não agrada a si mesmo.

"Se você quiser ter uma vida plena, contente-se em parecer tolo ou ingênuo aos olhos dos outros em assuntos que não importam." - Epicteto

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

O pavor de ser julgado ou taxado de "esquisito" prende a gente em padrões que não fazem o menor sentido. Você gasta o dinheiro que não sobra, o tempo livre e a saúde para manter uma aparência.

Epicteto avisa que ligar para a opinião de quem mal faz parte do seu dia a dia é uma armadilha. Ter coragem de dizer "não" e não ligar se acharem você estranho é o que garante a sua paz.

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