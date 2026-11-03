REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: o conselho de Epicteto para aprender a dizer 'não' e parar de tentar agradar a todo mundo

Filósofo mostra que viver para atender o que os outros esperam de você é o caminho mais rápido para se frustrar e perder a liberdade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 01:00

Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. Crédito: Reprodução

A carência de aprovação faz muita gente aceitar convite para lugares onde não quer ir, engolir desaforo para não criar clima ruim e fingir concordar só para ser aceito na turma. No fim das contas, quem tenta agradar a todos não agrada a si mesmo.



"Se você quiser ter uma vida plena, contente-se em parecer tolo ou ingênuo aos olhos dos outros em assuntos que não importam." - Epicteto

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

O pavor de ser julgado ou taxado de "esquisito" prende a gente em padrões que não fazem o menor sentido. Você gasta o dinheiro que não sobra, o tempo livre e a saúde para manter uma aparência.

