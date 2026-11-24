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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 01:00
O pneu furou bem na hora de sair, a reunião foi cancelada de surpresa ou o plano deu errado no meio do caminho. Ficar gritando, com raiva ou reclamando do universo não vai consertar a situação em nada.
"O destino conduz quem quer e arrasta quem resiste." - Cleantes de Assos
6 curiosidades sobre Cleantes de Assos
Bater o pé contra aquilo que você não consegue mudar só transforma um problema passageiro em uma tortura prolongada.
Cleantes ensinava que a vida segue o próprio curso, independentemente da nossa vontade. Em vez de gastar a sua paz brigando contra um fato, aceitar o cenário e concentrar as forças no que dá para fazer a partir dali é o melhor caminho.