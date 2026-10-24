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Frase do dia do Estoicismo: 'O destino guia os que estão dispostos, mas arrasta os relutantes' - a reflexão de Cleantes de Assos que ajuda a não surtar quando os planos dão errado

Entenda como a filosofia da aceitação pode salvar o seu bom humor diante de imprevistos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 01:00

Filosofo Cleantes de Assos
Filosofo Cleantes de Assos Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificiah

A gente gasta uma energia absurda todo santo dia brigando com coisas que já aconteceram e que ninguém consegue mudar. Uma chuva bem no dia de ir para a praia, um voo cancelado ou um trânsito infernal do nada são coisas que costumam acabar com a semana de muita gente.

6 curiosidades sobre Cleantes de Assos

Antes de se dedicar à filosofia em Atenas, Cleantes sustentava-se lutando boxe   por Imagem gerada por Inteligência Artificiah
Para pagar seus estudos e sobreviver, ele trabalhava à noite carregando água para regar jardins e farinha para cozinheiras por Imagem gerada por Inteligência Artificiah
Foi chamado ao tribunal por parecer pobre demais e não ter ocupação clara; contudo, quando seus empregadores depuseram a seu favor, o tribunal ficou tão impressionado com sua honestidade que votou para lhe conceder um auxílio financeiro público, o qual ele recusou por Imagem gerada por Inteligência Artificiah
Como não tinha dinheiro para comprar papiro ou material de escrita adequado, ele anotava os ensinamentos de seu mestre Zenão de Cítio em omoplatas (ossos) de boi por Theodoor Galle/Peter Paul Rubens
Por ser focado no trabalho físico e muito calado, era considerado mentalmente lento por alguns, ao que ele respondia que quem reconhece sua própria lentidão não perde tempo correndo atrás de glória vã ou riquezas por Wikimedia Commons
Ele sucedeu Zenão como líder (escolarca) da escola estoica e liderou o grupo por 32 anos até morrer de inanição voluntária ou idade avançada por volta dos 100 anos por Reprodução
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Antes de se dedicar à filosofia em Atenas, Cleantes sustentava-se lutando boxe   por Imagem gerada por Inteligência Artificiah

Ficar reclamando e batendo o pé quando essas coisas acontecem não muda o clima nem abre caminho na rua, só acaba com a sua própria paz. O mundo vai continuar girando do jeito dele, não importa o quanto você esbraveje ou feche a cara para a situação.

Quando um grande imprevisto acontece, você só tem duas opções de verdade: aceitar a mudança de cabeça erguida e refazer seus planos na mesma hora, ou ser arrastado pela vida enquanto sofre e chora pelo leite derramado. 

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Frase do dia do Estoicismo: 'Se você realiza algo nobre com esforço, o esforço passa, mas a nobreza perdura. Se você faz algo vergonhoso...' - a reflexão de Musônio Rufo que ajuda a vencer a procrastinação

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