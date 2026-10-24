Frase do dia do Estoicismo: 'O destino guia os que estão dispostos, mas arrasta os relutantes' - a reflexão de Cleantes de Assos que ajuda a não surtar quando os planos dão errado

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 01:00
A gente gasta uma energia absurda todo santo dia brigando com coisas que já aconteceram e que ninguém consegue mudar. Uma chuva bem no dia de ir para a praia, um voo cancelado ou um trânsito infernal do nada são coisas que costumam acabar com a semana de muita gente.
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Ficar reclamando e batendo o pé quando essas coisas acontecem não muda o clima nem abre caminho na rua, só acaba com a sua própria paz. O mundo vai continuar girando do jeito dele, não importa o quanto você esbraveje ou feche a cara para a situação.
Quando um grande imprevisto acontece, você só tem duas opções de verdade: aceitar a mudança de cabeça erguida e refazer seus planos na mesma hora, ou ser arrastado pela vida enquanto sofre e chora pelo leite derramado.