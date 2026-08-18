REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'O destino guia quem o aceita e arrasta quem resiste' - saiba como o sofrimento gerado pela teimosia em não encarar as transformações da vida

Ensinamento de Cleantes de Assos mostra o perigo de negar a realidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 01:00

Filosofo Cleantes de Assos Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

A resistência teimosa a acontecimentos inevitáveis costuma trazer mais sofrimento do que o próprio evento em si. O estoico Cleantes de Assos resumiu essa dinâmica na frase: "O destino guia quem o aceita de bom grado e arrasta quem resiste a ele".



6 curiosidades sobre Cleantes de Assos 1 de 6