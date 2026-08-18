Frase do dia do Estoicismo: 'O destino guia quem o aceita e arrasta quem resiste' - saiba como o sofrimento gerado pela teimosia em não encarar as transformações da vida

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 01:00
A resistência teimosa a acontecimentos inevitáveis costuma trazer mais sofrimento do que o próprio evento em si. O estoico Cleantes de Assos resumiu essa dinâmica na frase: "O destino guia quem o aceita de bom grado e arrasta quem resiste a ele".
6 curiosidades sobre Cleantes de Assos
Quando nos recusamos a aceitar encerramentos de ciclos, mudanças profissionais ou perdas, ficamos estancados emocionalmente. Encarar a realidade com maturidade evita desgastes desnecessários. Aceitar o fluxo dos acontecimentos permite fluir com as oportunidades do presente em vez de ser "arrastado" pelas consequências da própria negação.