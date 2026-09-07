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Frase do dia do Estoicismo: 'O destino guia quem tem boa vontade e arrasta quem resiste' - a reflexão de Cleantes de Assos sobre a aceitação

Filósofo grego pontua que lutar contra o curso da vida gera apenas sofrimento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 01:00

Filosofo Cleantes de Assos
Filosofo Cleantes de Assos Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificiah

A relação da humanidade com as surpresas do caminho sempre gerou debates intensos entre os pensadores da antiguidade. O poeta e filósofo estoico Cleantes de Assos defendia que a harmonia com o mundo exterior depende exclusivamente da flexibilidade mental diante do que não se pode controlar.

6 curiosidades sobre Cleantes de Assos

Antes de se dedicar à filosofia em Atenas, Cleantes sustentava-se lutando boxe   por Imagem gerada por Inteligência Artificiah
Para pagar seus estudos e sobreviver, ele trabalhava à noite carregando água para regar jardins e farinha para cozinheiras por Imagem gerada por Inteligência Artificiah
Foi chamado ao tribunal por parecer pobre demais e não ter ocupação clara; contudo, quando seus empregadores depuseram a seu favor, o tribunal ficou tão impressionado com sua honestidade que votou para lhe conceder um auxílio financeiro público, o qual ele recusou por Imagem gerada por Inteligência Artificiah
Como não tinha dinheiro para comprar papiro ou material de escrita adequado, ele anotava os ensinamentos de seu mestre Zenão de Cítio em omoplatas (ossos) de boi por Theodoor Galle/Peter Paul Rubens
Por ser focado no trabalho físico e muito calado, era considerado mentalmente lento por alguns, ao que ele respondia que quem reconhece sua própria lentidão não perde tempo correndo atrás de glória vã ou riquezas por Wikimedia Commons
Ele sucedeu Zenão como líder (escolarca) da escola estoica e liderou o grupo por 32 anos até morrer de inanição voluntária ou idade avançada por volta dos 100 anos por Reprodução
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Antes de se dedicar à filosofia em Atenas, Cleantes sustentava-se lutando boxe   por Imagem gerada por Inteligência Artificiah

Na prática, a máxima demonstra que a resistência obstinada aos fatos consumados apenas intensifica o desgaste emocional. Quem aceita os imprevistos com abertura consegue direcionar sua energia para soluções produtivas. Em contrapartida, tentar nadar contra a maré dos acontecimentos resulta em exaustão desnecessária.

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Frase do dia da Filosofia: 'Ela aprendeu que perder pessoas pode doer, mas perder a si mesma custa muito mais' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir sobre identidade

O ensinamento dialoga diretamente com os desafios cotidianos nas relações e no trabalho, onde o controle absoluto é uma ilusão. Compreender que certas situações fogem ao nosso alcance permite abandonar o estresse gerado por expectativas rígidas, facilitando uma adaptação mais suave às mudanças de cenário.

Integrar essa perspectiva na rotina significa trocar a frustração pela resiliência ativa. Ao alinhar a boa vontade com os fluxos naturais da existência, o indivíduo deixa de ser arrastado pelas crises e passa a conduzir sua trajetória com serenidade e equilíbrio.

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