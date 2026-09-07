REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'O destino guia quem tem boa vontade e arrasta quem resiste' - a reflexão de Cleantes de Assos sobre a aceitação

Filósofo grego pontua que lutar contra o curso da vida gera apenas sofrimento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 01:00

Filosofo Cleantes de Assos Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificiah

A relação da humanidade com as surpresas do caminho sempre gerou debates intensos entre os pensadores da antiguidade. O poeta e filósofo estoico Cleantes de Assos defendia que a harmonia com o mundo exterior depende exclusivamente da flexibilidade mental diante do que não se pode controlar.

6 curiosidades sobre Cleantes de Assos 1 de 6

Na prática, a máxima demonstra que a resistência obstinada aos fatos consumados apenas intensifica o desgaste emocional. Quem aceita os imprevistos com abertura consegue direcionar sua energia para soluções produtivas. Em contrapartida, tentar nadar contra a maré dos acontecimentos resulta em exaustão desnecessária.

O ensinamento dialoga diretamente com os desafios cotidianos nas relações e no trabalho, onde o controle absoluto é uma ilusão. Compreender que certas situações fogem ao nosso alcance permite abandonar o estresse gerado por expectativas rígidas, facilitando uma adaptação mais suave às mudanças de cenário.