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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 01:00
Diante de uma crise financeira, de um erro no trabalho ou de um problema pessoal, a nossa primeira reação é travar e ver a situação como um beco sem saída. A grande sacada do estoicismo é virar essa chave, o que te bloqueia precisa virar o seu próximo passo.
14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio
Se um colega tenta puxar o seu tapete, isso não é motivo para perder a paz; é a chance perfeita para você treinar a paciência e o autocontrole. Se você faliu, esse não é o fim da linha; é o momento ideal para testar a sua coragem de recomeçar.
Assim como uma fogueira cresce quando jogam lenha nela, uma mente treinada usa cada problema, crítica ou injustiça como combustível para ficar mais inteligente e forte.