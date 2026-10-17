Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia do Estoicismo: 'O fogo devora tudo o que jogam nele. Transforme cada dificuldade que cruza o seu caminho em combustível para crescer' - a reflexão de Marco Aurélio que ajuda a virar o jogo

Entenda por que a ideia de que 'O Obstáculo é o Caminho' é a habilidade mais poderosa para dar a volta por cima

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 01:00

Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo.
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. Crédito: Reprodução

Diante de uma crise financeira, de um erro no trabalho ou de um problema pessoal, a nossa primeira reação é travar e ver a situação como um beco sem saída. A grande sacada do estoicismo é virar essa chave, o que te bloqueia precisa virar o seu próximo passo.

14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Reprodução
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Sêneca acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
Reflexão atribuída a Sêneca sobre tempo e presença segue atual em meio à rotina acelerada dos dias de hoje por Imagem gerada por IA
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
1 de 14
Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Se um colega tenta puxar o seu tapete, isso não é motivo para perder a paz; é a chance perfeita para você treinar a paciência e o autocontrole. Se você faliu, esse não é o fim da linha; é o momento ideal para testar a sua coragem de recomeçar.

Assim como uma fogueira cresce quando jogam lenha nela, uma mente treinada usa cada problema, crítica ou injustiça como combustível para ficar mais inteligente e forte.  

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'O ciúme faz uma pessoa sofrer mais pelas histórias que inventa na própria cabeça do que por qualquer coisa que realmente tenha acontecido' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

Frase do dia da Filosofia: 'O ciúme faz uma pessoa sofrer mais pelas histórias que inventa na própria cabeça do que por qualquer coisa que realmente tenha acontecido' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'O que mais sufoca uma mãe é a sensação de que, se ela parar um segundo, tudo ao seu redor vai desmoronar' - a reflexão inspirada em Donald Winnicott sobre sobrecarga materna

Frase do dia da Psicologia: 'O que mais sufoca uma mãe é a sensação de que, se ela parar um segundo, tudo ao seu redor vai desmoronar' - a reflexão inspirada em Donald Winnicott sobre sobrecarga materna

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Nunca feche os olhos antes de julgar a si mesmo: o que fiz de errado hoje e como posso ser melhor amanhã?' - a reflexão de Sêneca que ajuda a evoluir diariamente

Frase do dia do Estoicismo: 'Nunca feche os olhos antes de julgar a si mesmo: o que fiz de errado hoje e como posso ser melhor amanhã?' - a reflexão de Sêneca que ajuda a evoluir diariamente

Tags:

Frase do dia

Mais recentes

Imagem - 4 signos do horóscopo chinês percebem hoje (17 de outubro) que um desvio pode levar a algo melhor

4 signos do horóscopo chinês percebem hoje (17 de outubro) que um desvio pode levar a algo melhor
Imagem - Oração do dia: 'Ajudai-nos a professar a fé com coragem, a alimentar-nos da Eucaristia' - aprenda a poderosa prece a Santo Inácio de Antioquia para renovar a esperança e fortalecer a fé

Oração do dia: 'Ajudai-nos a professar a fé com coragem, a alimentar-nos da Eucaristia' - aprenda a poderosa prece a Santo Inácio de Antioquia para renovar a esperança e fortalecer a fé
Imagem - Thais Carla abre álbum de fotos e celebra 35 anos: ‘Cercada de amor’

Thais Carla abre álbum de fotos e celebra 35 anos: ‘Cercada de amor’