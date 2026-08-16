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Frase do dia do Estoicismo: 'O homem conquista a serenidade quando descobre que não pode controlar tudo' - os passos para diminuir a ansiedade

Reflexão de Zenão de Cítio explica o segredo para parar de se desgastar com o que está fora do seu alcance

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 01:00

Zeno (Zenão) de Cítio
Zeno (Zenão) de Cítio Crédito: Imagem gerada por IA

Tentar controlar o comportamento dos outros, o trânsito ou o resultado de situações incertas é uma das principais fontes de ansiedade moderna. Zenão de Cítio resumiu a chave da tranquilidade ao pontuar que "o homem conquista a serenidade quando descobre que não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor".

Quem foi Zenão de Cítio?

Mais de dois mil anos depois, o legado de Zenão de Cítio continua inspirando pessoas em busca de autocontrole, serenidade e sabedoria diante dos desafios da vida. por Reprodução
Para o filósofo, viver de acordo com a razão, a virtude e a natureza era o caminho para alcançar uma vida equilibrada e plena. por Reprodução
Zenão de Cítio foi o filósofo grego que fundou a escola estoica em Atenas por volta do século III a.C. por Reprodução
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Zenão defendia que a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da forma como cada pessoa escolhe viver e agir. por Reprodução
Zeno (Zenão) de Cítio por Reprodução/Paolo Monti
Zeno (Zenão) de Cítio por Reprodução
Zeno (Zenão) de Cítio por Reprodução/J. W. Cook para 'The Universal Historical Dictionary'
Zeno (Zenão) de Cítio por Imagem gerada por IA
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Mais de dois mil anos depois, o legado de Zenão de Cítio continua inspirando pessoas em busca de autocontrole, serenidade e sabedoria diante dos desafios da vida. por Reprodução

Para o estoicismo, a paz de espírito vem da divisão clara entre o que depende de nós (nossas ações e pensamentos) e o que pertence ao mundo externo. Ao aceitar que imprevistos acontecem, você para de gastar energia com reclamações inúteis e redireciona suas forças para gerenciar apenas suas próprias atitudes e reações.

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