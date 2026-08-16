REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'O homem conquista a serenidade quando descobre que não pode controlar tudo' - os passos para diminuir a ansiedade

Reflexão de Zenão de Cítio explica o segredo para parar de se desgastar com o que está fora do seu alcance

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 01:00

Zeno (Zenão) de Cítio Crédito: Imagem gerada por IA

Tentar controlar o comportamento dos outros, o trânsito ou o resultado de situações incertas é uma das principais fontes de ansiedade moderna. Zenão de Cítio resumiu a chave da tranquilidade ao pontuar que "o homem conquista a serenidade quando descobre que não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor".



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