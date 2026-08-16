Frase do dia do Estoicismo: 'O homem conquista a serenidade quando descobre que não pode controlar tudo' - os passos para diminuir a ansiedade

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 01:00
Tentar controlar o comportamento dos outros, o trânsito ou o resultado de situações incertas é uma das principais fontes de ansiedade moderna. Zenão de Cítio resumiu a chave da tranquilidade ao pontuar que "o homem conquista a serenidade quando descobre que não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor".
Quem foi Zenão de Cítio?
Para o estoicismo, a paz de espírito vem da divisão clara entre o que depende de nós (nossas ações e pensamentos) e o que pertence ao mundo externo. Ao aceitar que imprevistos acontecem, você para de gastar energia com reclamações inúteis e redireciona suas forças para gerenciar apenas suas próprias atitudes e reações.