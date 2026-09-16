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Frase do dia do Estoicismo: 'O homem não é ferido pelo que acontece, mas pela sua opinião sobre o que acontece' - a lição de Sêneca sobre o verdadeiro tamanho dos problemas

Filósofo alertava que o maior estrago na nossa vida é causado pelos nossos próprios pensamentos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 01:00

Sêneca
Sêneca Crédito: Reprodução

Sêneca, um dos nomes mais conhecidos do estoicismo, já dizia que a nossa imaginação costuma nos assustar muito mais do que a realidade. Pense em quantas vezes você sofreu por antecedência com uma reunião importante, uma consulta médica ou uma conversa difícil, para no fim descobrir que não era nada disso?

5 curiosidades sobre Sêneca

Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Imagem gerada por IA
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
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Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução

O ser humano tem uma mania perigosa de transformar qualquer coisa num monstro de sete cabeças. O problema acontece, mas a nossa mente faz hora inventando desdobramentos trágicos que quase nunca acontecem.

A saída para esse ciclo vicioso é trazer a mente para o presente. Olhar para o fato ajuda a ver que a situação raramente é tão terrível quanto a nossa cabeça pintou.  

Leia mais

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