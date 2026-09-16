REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'O homem não é ferido pelo que acontece, mas pela sua opinião sobre o que acontece' - a lição de Sêneca sobre o verdadeiro tamanho dos problemas

Filósofo alertava que o maior estrago na nossa vida é causado pelos nossos próprios pensamentos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 01:00

Sêneca Crédito: Reprodução

Sêneca, um dos nomes mais conhecidos do estoicismo, já dizia que a nossa imaginação costuma nos assustar muito mais do que a realidade. Pense em quantas vezes você sofreu por antecedência com uma reunião importante, uma consulta médica ou uma conversa difícil, para no fim descobrir que não era nada disso?

5 curiosidades sobre Sêneca 1 de 5

O ser humano tem uma mania perigosa de transformar qualquer coisa num monstro de sete cabeças. O problema acontece, mas a nossa mente faz hora inventando desdobramentos trágicos que quase nunca acontecem.