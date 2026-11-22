REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'O homem que teme a dor sofrerá pelo próprio medo' - o puxão de orelha de Musônio Rufo para quem foge de qualquer esforço

Tentar escapar de conversas difíceis e tarefas chatas só faz o problema crescer até virar uma bola de neve

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 01:00

Musônio Rufo Crédito: Reprodução

Adiar a academia, empurrar com a barriga aquela tarefa complicada ou fingir que uma conversa pesada não precisa acontecer só traz alívio por cinco minutos. O medo do incômodo consome muito mais energia do que a ação em si.



"O homem que teme a dor sofrerá pelo próprio medo." - Musônio Rufo

5 curiosidades sobre Musônio Rufo 1 de 5

Fugir de todo tipo de desconforto transforma qualquer imprevisto pequeno em um bicho de sete cabeças.