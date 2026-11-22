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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 01:00
Adiar a academia, empurrar com a barriga aquela tarefa complicada ou fingir que uma conversa pesada não precisa acontecer só traz alívio por cinco minutos. O medo do incômodo consome muito mais energia do que a ação em si.
"O homem que teme a dor sofrerá pelo próprio medo." - Musônio Rufo
5 curiosidades sobre Musônio Rufo
Fugir de todo tipo de desconforto transforma qualquer imprevisto pequeno em um bicho de sete cabeças.
Musônio Rufo, que foi mestre de Epicteto e enfrentou o exílio várias vezes, defendia que o corpo e a mente precisam de atrito para não ficarem moles. Em vez de fugir do que é duro, encare o desconforto de frente para resolver a pendência logo de uma vez.