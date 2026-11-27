REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'O homem sábio não busca luxo na comida, mas força no corpo' - filósofo explica por que reclamar de pequenos desconfortos estraga o seu humor

Reclamar por causa de pequenos problemas no dia a dia gasta energia à toa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 01:00

Musônio Rufo Crédito: Reprodução

Reclamar porque o ar-condicionado quebrou, porque a comida atrasou dez minutos ou porque a cama não está do jeito esperado mostra o quanto nos acostumamos mal. Quem precisa que tudo funcione perfeitamente para manter o bom humor acaba perdendo a paciência com qualquer imprevisto.



Para lidar com esse hábito, o filósofo romano Musônio Rufo, um dos principais nomes do Estoicismo, deixou um aviso: "O homem sábio não busca luxo na comida, mas força no corpo".

5 curiosidades sobre Musônio Rufo 1 de 5

De acordo com os ensinamentos de Musônio Rufo, depender demais de mordomias amolece o caráter e transforma qualquer contratempo simples em motivo de estresse. Quando a pessoa se acostuma apenas com o melhor, ela sofre muito mais quando algo sai do planejado.