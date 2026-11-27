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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 01:00
Reclamar porque o ar-condicionado quebrou, porque a comida atrasou dez minutos ou porque a cama não está do jeito esperado mostra o quanto nos acostumamos mal. Quem precisa que tudo funcione perfeitamente para manter o bom humor acaba perdendo a paciência com qualquer imprevisto.
Para lidar com esse hábito, o filósofo romano Musônio Rufo, um dos principais nomes do Estoicismo, deixou um aviso: "O homem sábio não busca luxo na comida, mas força no corpo".
5 curiosidades sobre Musônio Rufo
De acordo com os ensinamentos de Musônio Rufo, depender demais de mordomias amolece o caráter e transforma qualquer contratempo simples em motivo de estresse. Quando a pessoa se acostuma apenas com o melhor, ela sofre muito mais quando algo sai do planejado.
O pensador defendia que devemos treinar a cabeça para aceitar comidas simples e situações modestas sem fazer drama. Ao abrir mão da necessidade de ter regalias o tempo todo para ficar em paz, os pequenos apertos da rotina deixam de abalar o emocional.