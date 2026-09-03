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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 01:00
A mente humana possui uma inclinação biológica para focar naquilo que ainda falta, gerando um estado permanente de inquietação e descontentamento com o momento presente. Epicteto defendia que a sabedoria prática consiste em inverter esse vetor de atenção, reconhecendo o valor concreto do que já está disponível antes de desejar novas metas.
10 curiosidades sobre Epicteto
Projetar a felicidade exclusivamente em cenários futuros, como a próxima promoção, a compra de um imóvel ou a chegada das férias, adia a experiência de tranquilidade. Ao celebrar os recursos e relacionamentos já consolidados, o indivíduo cria uma base estável de segurança emocional.
Isso não representa comodismo ou desistência do progresso, mas sim a recusa em condicionar o equilíbrio interior a fatores incertos. A gratidão estoica atua como um antídoto contra a inveja e a comparação tóxica que corroem o convívio diário.
Viver no presente com apreço genuíno pelas ferramentas à disposição liberta a rotina do peso da insatisfação. A paz mental é construída no agora.