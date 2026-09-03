REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'O homem sábio não se aflige pelas coisas que não tem, mas se alegra com as que tem' - a reflexão de Epicteto que ajuda a valorizar o presente

Filosofia clássica mostra que focar naquilo que já foi conquistado neutraliza a ansiedade por carências futuras

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 01:00

Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

A mente humana possui uma inclinação biológica para focar naquilo que ainda falta, gerando um estado permanente de inquietação e descontentamento com o momento presente. Epicteto defendia que a sabedoria prática consiste em inverter esse vetor de atenção, reconhecendo o valor concreto do que já está disponível antes de desejar novas metas.

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Projetar a felicidade exclusivamente em cenários futuros, como a próxima promoção, a compra de um imóvel ou a chegada das férias, adia a experiência de tranquilidade. Ao celebrar os recursos e relacionamentos já consolidados, o indivíduo cria uma base estável de segurança emocional.

Isso não representa comodismo ou desistência do progresso, mas sim a recusa em condicionar o equilíbrio interior a fatores incertos. A gratidão estoica atua como um antídoto contra a inveja e a comparação tóxica que corroem o convívio diário.