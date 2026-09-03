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Frase do dia do Estoicismo: 'O homem sábio não se aflige pelas coisas que não tem, mas se alegra com as que tem' - a reflexão de Epicteto que ajuda a valorizar o presente

Filosofia clássica mostra que focar naquilo que já foi conquistado neutraliza a ansiedade por carências futuras

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 01:00

Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje.
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

A mente humana possui uma inclinação biológica para focar naquilo que ainda falta, gerando um estado permanente de inquietação e descontentamento com o momento presente. Epicteto defendia que a sabedoria prática consiste em inverter esse vetor de atenção, reconhecendo o valor concreto do que já está disponível antes de desejar novas metas.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Projetar a felicidade exclusivamente em cenários futuros, como a próxima promoção, a compra de um imóvel ou a chegada das férias, adia a experiência de tranquilidade. Ao celebrar os recursos e relacionamentos já consolidados, o indivíduo cria uma base estável de segurança emocional.

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Frase do dia da Filosofia: 'Você não precisa ser a pessoa que os outros conheceram no passado só para não decepcionar quem se acostumou com a sua versão antiga' - reflexão inspirada em Jean-Paul Sartre

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos' - reflexão ensina que a rotina melhora quando você aprende a selecionar o que pensa

Frase do dia do Estoicismo: 'A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos' - reflexão ensina que a rotina melhora quando você aprende a selecionar o que pensa

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Frase do dia da Psicologia: 'Quando a família do parceiro começa a decidir pelo casal, o problema deixa de ser a interferência e passa a ser a falta de limites' - a reflexão inspirada em Salvador Minuchin

Isso não representa comodismo ou desistência do progresso, mas sim a recusa em condicionar o equilíbrio interior a fatores incertos. A gratidão estoica atua como um antídoto contra a inveja e a comparação tóxica que corroem o convívio diário.

Viver no presente com apreço genuíno pelas ferramentas à disposição liberta a rotina do peso da insatisfação. A paz mental é construída no agora.

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