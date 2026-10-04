Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia do Estoicismo: 'O livre-arbítrio não está em controlar o que acontece, mas em escolher como caminhar junto com os fatos' - segredo estoico que ensina a parar de brigar com a vida

Entenda por que aceitar as coisas que você não pode mudar é a atitude mais inteligente

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 01:00

O filósofo Crísipo de Soli (280 a.C. – 208 a.C.)
O filósofo Crísipo de Soli (280 a.C. – 208 a.C.) Crédito: Reprodução

Um cão está amarrado a uma carroça em movimento. Ele tem duas opções: pode andar tranquilamente no ritmo da roda, aproveitando o passeio, ou pode fincar as patas no chão, latir, resistir e acabar sendo arrastado à força pelo asfalto de qualquer maneira. Essa é a imagem clássica que os estoicos usavam para explicar a nossa relação com o destino e os imprevistos da vida.

5 curiosidades sobre Crisipo de Solos

Conforme relatos antigos, Crisipo morreu de uma crise de riso incontrolável aos 73 anos por Reprodução
Ele escreveu mais de 700 obras cobrindo lógica, física e ética e dizia-se que ele produzia cerca de 500 linhas de texto por dia por Reprodução
Apesar do volume gigantesco de sua produção intelectual, hoje restam apenas fragmentos dispersos de seus escritos por Reprodução
Enquanto Zenão de Cítio fundou o estoicismo e Cleantes deu continuidade, foi Crisipo quem transformou a doutrina em um sistema sólido e complexo por Reprodução
Ele tinha tanta confiança em seus argumentos que, certa vez, disse ao seu mestre Cleantes: "Dá-me apenas os princípios, e eu encontrarei as provas sozinho.'' por Reprodução
1 de 5
Conforme relatos antigos, Crisipo morreu de uma crise de riso incontrolável aos 73 anos por Reprodução

Bater de frente com a realidade só gera exaustão. Se você perdeu o emprego, tomou um "não" doloroso ou pegou um engarrafamento quilométrico, a "carroça" já se moveu.

O reflexão estoica ensina que o nosso livre-arbítrio não está em controlar o que acontece, mas em escolher como caminhar junto com os fatos. Aceitar o incontrolável não é ser passivo ou fraco; é ter a clareza de não gastar sua saúde lutando contra fatos que já aconteceram.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Literatura: 'O homem que não brinca perdeu para sempre a criança que vivia nele' - a reflexão de Pablo Neruda sobre aquilo que perdemos ao crescer

Frase do dia da Literatura: 'O homem que não brinca perdeu para sempre a criança que vivia nele' - a reflexão de Pablo Neruda sobre aquilo que perdemos ao crescer

Imagem - Frase do dia: 'Algumas pessoas só querem ver o mundo queimar' - a lição de Batman para gente chata e tóxica

Frase do dia: 'Algumas pessoas só querem ver o mundo queimar' - a lição de Batman para gente chata e tóxica

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Existe uma solidão mais dolorosa do que não ter ninguém: ter alguém ao lado e ainda se sentir completamente sozinho' - a reflexão inspirada em Schopenhauer sobre a solidão a dois

Frase do dia da Filosofia: 'Existe uma solidão mais dolorosa do que não ter ninguém: ter alguém ao lado e ainda se sentir completamente sozinho' - a reflexão inspirada em Schopenhauer sobre a solidão a dois

Tags:

Frase do dia

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'O tempo que você já perdeu em um lugar não é motivo para entregar a ele também o tempo que ainda resta' - a reflexão inspirada em Kierkegaard sobre a dificuldade de ir embora

Frase do dia da Filosofia: 'O tempo que você já perdeu em um lugar não é motivo para entregar a ele também o tempo que ainda resta' - a reflexão inspirada em Kierkegaard sobre a dificuldade de ir embora
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Nem todo mundo que não gosta de comemorar o aniversário está triste' - a reflexão inspirada em Erik Erikson sobre a passagem do tempo

Frase do dia da Psicologia: 'Nem todo mundo que não gosta de comemorar o aniversário está triste' - a reflexão inspirada em Erik Erikson sobre a passagem do tempo
Imagem - Atriz vende o nome do próprio filho por R$ 8,2 milhões para casa de apostas: 'Um estranho me engravidou, e agora um estranho vai poder escolher o nome dele'

Atriz vende o nome do próprio filho por R$ 8,2 milhões para casa de apostas: 'Um estranho me engravidou, e agora um estranho vai poder escolher o nome dele'