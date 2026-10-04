REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'O livre-arbítrio não está em controlar o que acontece, mas em escolher como caminhar junto com os fatos' - segredo estoico que ensina a parar de brigar com a vida

Entenda por que aceitar as coisas que você não pode mudar é a atitude mais inteligente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 01:00

O filósofo Crísipo de Soli (280 a.C. – 208 a.C.) Crédito: Reprodução

Um cão está amarrado a uma carroça em movimento. Ele tem duas opções: pode andar tranquilamente no ritmo da roda, aproveitando o passeio, ou pode fincar as patas no chão, latir, resistir e acabar sendo arrastado à força pelo asfalto de qualquer maneira. Essa é a imagem clássica que os estoicos usavam para explicar a nossa relação com o destino e os imprevistos da vida.



5 curiosidades sobre Crisipo de Solos 1 de 5

Bater de frente com a realidade só gera exaustão. Se você perdeu o emprego, tomou um "não" doloroso ou pegou um engarrafamento quilométrico, a "carroça" já se moveu.