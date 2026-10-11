REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'O mundo exterior pode estar em chamas, mas a sua mente é uma fortaleza que só pode ser invadida se você destrancar a porta' - a reflexão de Marco Aurélio que te ajuda a ter paz

Conheça a 'Cidadela Interior', o princípio que prova que ninguém tem o poder de ofender ou estressar você sem a sua autorização

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 01:00

Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. Crédito: Reprodução

Imagine que o seu chefe está gritando, a internet caiu ou alguém fez uma fofoca maldosa com o seu nome. A reação natural é sentir que essas pessoas estão roubando a sua paz. O estoicismo, no entanto, discorda. Ninguém consegue invadir a sua mente sem que você abra a porta e entregue a chave. Esse é o conceito da "Cidadela Interior".



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Segundo a filosofia, todo ser humano possui uma fortaleza mental inatingível. O que te causa estresse não é o grito do chefe ou a crise no país, mas a sua decisão de permitir que esses eventos afetem a sua essência. A ofensa só se torna ofensa quando você concorda com ela.