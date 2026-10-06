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Frase do dia do Estoicismo: 'O objetivo não é suprimir as emoções, mas substituir as reações tóxicas por sentimentos racionais' - a técnica estoica para não ser refém das próprias emoções

Diferente do que muitos pensam, o objetivo não é engolir o choro, mas transformar a ansiedade em emoções saudáveis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 01:00

Musônio Rufo
Musônio Rufo Crédito: Reprodução

Existe um mito teimoso de que ser "estoico" significa ser um robô sem sentimentos, incapaz de chorar, amar ou sofrer. Isso é um erro. A meta da filosofia não é suprimir as emoções e fingir que elas não existem, mas sim substituir as reações tóxicas por sentimentos racionais, um conceito conhecido como Eupatheia.

5 curiosidades sobre Musônio Rufo

Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução
Foi banido de Roma várias vezes por imperadores como Nero e Vespaziano devido às suas críticas diretas ao poder por Reprodução
Interpôs-se no meio de dois exércitos em plena guerra civil em Roma para tentar convencer os soldados a fazerem a paz por Reprodução
Pregava o estilo de vida simples, recomendando o vegetarianismo, roupas modestas e a agricultura como o trabalho ideal por Reprodução
Foi o professor de Epicteto, moldando diretamente o pensamento do ex-escravizado que se tornaria um dos maiores estoicos da história por Reprodução
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Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução

Os estoicos entendiam que emoções explosivas, como o pânico de ser demitido, a raiva no trânsito ou a ganância, são apenas erros de cálculo da nossa mente.

O treinamento consiste em pegar essa energia e recalcular a rota. O medo irracional do futuro é substituído por uma precaução inteligente. A euforia das compras é trocada por uma alegria profunda, que vem de saber que você agiu com integridade no seu dia. Você sente, mas sente melhor.

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