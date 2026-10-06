REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'O objetivo não é suprimir as emoções, mas substituir as reações tóxicas por sentimentos racionais' - a técnica estoica para não ser refém das próprias emoções

Diferente do que muitos pensam, o objetivo não é engolir o choro, mas transformar a ansiedade em emoções saudáveis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 01:00

Musônio Rufo Crédito: Reprodução

Existe um mito teimoso de que ser "estoico" significa ser um robô sem sentimentos, incapaz de chorar, amar ou sofrer. Isso é um erro. A meta da filosofia não é suprimir as emoções e fingir que elas não existem, mas sim substituir as reações tóxicas por sentimentos racionais, um conceito conhecido como Eupatheia.



5 curiosidades sobre Musônio Rufo 1 de 5

Os estoicos entendiam que emoções explosivas, como o pânico de ser demitido, a raiva no trânsito ou a ganância, são apenas erros de cálculo da nossa mente.