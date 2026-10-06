Frase do dia do Estoicismo: 'O objetivo não é suprimir as emoções, mas substituir as reações tóxicas por sentimentos racionais' - a técnica estoica para não ser refém das próprias emoções

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 01:00
Existe um mito teimoso de que ser "estoico" significa ser um robô sem sentimentos, incapaz de chorar, amar ou sofrer. Isso é um erro. A meta da filosofia não é suprimir as emoções e fingir que elas não existem, mas sim substituir as reações tóxicas por sentimentos racionais, um conceito conhecido como Eupatheia.
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Os estoicos entendiam que emoções explosivas, como o pânico de ser demitido, a raiva no trânsito ou a ganância, são apenas erros de cálculo da nossa mente.
O treinamento consiste em pegar essa energia e recalcular a rota. O medo irracional do futuro é substituído por uma precaução inteligente. A euforia das compras é trocada por uma alegria profunda, que vem de saber que você agiu com integridade no seu dia. Você sente, mas sente melhor.