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Frase do dia do Estoicismo: 'O pensamento deve ser mais forte que a matéria' - aprenda a superar momentos de dor

Pensamento estoico de Zenão mostra que a postura diante dos problemas dita a intensidade do sofrimento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 01:00

Mais de dois mil anos depois, o legado de Zenão de Cítio continua inspirando pessoas em busca de autocontrole, serenidade e sabedoria diante dos desafios da vida.
Mais de dois mil anos depois, o legado de Zenão de Cítio continua inspirando pessoas em busca de autocontrole, serenidade e sabedoria diante dos desafios da vida. Crédito: Reprodução

Momentos de crise física ou emocional exigem mais do que força de vontade: exigem controle sobre a própria mente. O mestre estoico Zenão de Cítio destacava que "o pensamento deve ser mais forte que a matéria, e a vontade deve ser mais poderosa que o sofrimento físico ou moral".

Quem foi Zenão de Cítio?

Mais de dois mil anos depois, o legado de Zenão de Cítio continua inspirando pessoas em busca de autocontrole, serenidade e sabedoria diante dos desafios da vida. por Reprodução
Para o filósofo, viver de acordo com a razão, a virtude e a natureza era o caminho para alcançar uma vida equilibrada e plena. por Reprodução
Zenão de Cítio foi o filósofo grego que fundou a escola estoica em Atenas por volta do século III a.C. por Reprodução
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Zenão defendia que a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da forma como cada pessoa escolhe viver e agir. por Reprodução
Zeno (Zenão) de Cítio por Reprodução/Paolo Monti
Zeno (Zenão) de Cítio por Reprodução
Zeno (Zenão) de Cítio por Reprodução/J. W. Cook para 'The Universal Historical Dictionary'
Zeno (Zenão) de Cítio por Imagem gerada por IA
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Mais de dois mil anos depois, o legado de Zenão de Cítio continua inspirando pessoas em busca de autocontrole, serenidade e sabedoria diante dos desafios da vida. por Reprodução

A filosofia não promete um cotidiano livre de dores, mas ensina que o modo como reagimos às adversidades altera o peso de cada situação. Quando o indivíduo entende que as circunstâncias externas não controlam sua mente, ele desenvolve resiliência. Cultivar a disciplina mental permite atravessar fases difíceis mantendo a dignidade e o foco naquilo que realmente importa.

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