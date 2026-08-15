Frase do dia do Estoicismo: 'O pensamento deve ser mais forte que a matéria' - aprenda a superar momentos de dor

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de agosto de 2026 às 01:00
Momentos de crise física ou emocional exigem mais do que força de vontade: exigem controle sobre a própria mente. O mestre estoico Zenão de Cítio destacava que "o pensamento deve ser mais forte que a matéria, e a vontade deve ser mais poderosa que o sofrimento físico ou moral".
Quem foi Zenão de Cítio?
A filosofia não promete um cotidiano livre de dores, mas ensina que o modo como reagimos às adversidades altera o peso de cada situação. Quando o indivíduo entende que as circunstâncias externas não controlam sua mente, ele desenvolve resiliência. Cultivar a disciplina mental permite atravessar fases difíceis mantendo a dignidade e o foco naquilo que realmente importa.