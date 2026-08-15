REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'O pensamento deve ser mais forte que a matéria' - aprenda a superar momentos de dor

Pensamento estoico de Zenão mostra que a postura diante dos problemas dita a intensidade do sofrimento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 01:00

Mais de dois mil anos depois, o legado de Zenão de Cítio continua inspirando pessoas em busca de autocontrole, serenidade e sabedoria diante dos desafios da vida. Crédito: Reprodução

Momentos de crise física ou emocional exigem mais do que força de vontade: exigem controle sobre a própria mente. O mestre estoico Zenão de Cítio destacava que "o pensamento deve ser mais forte que a matéria, e a vontade deve ser mais poderosa que o sofrimento físico ou moral".



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