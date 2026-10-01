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Frase do dia do Estoicismo: 'O que grita por atenção raramente merece a energia da resposta' - a lição de ouro para evitar fofoca alheia

Guarde o seu silêncio; responder a provocações é entregar a sua paz de graça

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 01:00

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação.
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. Crédito: Reprodução

Bater boca na internet, responder provocação ou entrar em fofoca é alugar espaço na sua cabeça para quem não vale nada. Quem faz escândalo só quer se alimentar da sua paciência.

Ficar calado é a resposta mais elegante e inteligente para quem sabe o valor do próprio tempo. Guardar a sua energia para o seu trabalho, sua família e problemas de verdade deixa quem procura confusão falando sozinho.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Deixar a pessoa falar sozinha, às vezes, trás uma paz imediata. Quem não gasta saliva à toa tem tempo de cuidar da própria vida e crescer, seja intelectualmente, profissionalmente ou financeiramente.

Menos atenção para conversa fiada e mais foco no que realmente importa é a solução para lidar com quem não te oferece nada. 

A origem desse pensamento vem da ideia estoica de que a nossa "bateria mental" é limitada e sagrada, enquanto o mundo vive tentando roubar essa energia com provocações, dramas alheios e falsas urgências. No fundo, ela traduz o ensinamento de que a gente tem o poder de pausar antes de reagir e escolher simplesmente ignorar o barulho, guardando nossa paz apenas para o que realmente importa e está sob o nosso controle.

Leia mais

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Frase do dia da Filosofia: 'Quando parecer se torna mais importante do que realmente estar feliz, a vida começa a ser construída para quem observa, não para quem a vive' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Talvez um dos maiores arrependimentos seja chegar ao fim da vida e notar que você passou anos esperando o momento certo para começar a vivê-la' - a reflexão inspirada em Sêneca

Frase do dia da Filosofia: 'Talvez um dos maiores arrependimentos seja chegar ao fim da vida e notar que você passou anos esperando o momento certo para começar a vivê-la' - a reflexão inspirada em Sêneca

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando você decide quem alguém é antes mesmo de conhecê-lo, você enxerga mais seus próprios preconceitos do que aquela pessoa' - a reflexão inspirada em Gordon Allport

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