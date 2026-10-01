REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'O que grita por atenção raramente merece a energia da resposta' - a lição de ouro para evitar fofoca alheia

Guarde o seu silêncio; responder a provocações é entregar a sua paz de graça

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 01:00

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. Crédito: Reprodução

Bater boca na internet, responder provocação ou entrar em fofoca é alugar espaço na sua cabeça para quem não vale nada. Quem faz escândalo só quer se alimentar da sua paciência.



Ficar calado é a resposta mais elegante e inteligente para quem sabe o valor do próprio tempo. Guardar a sua energia para o seu trabalho, sua família e problemas de verdade deixa quem procura confusão falando sozinho.

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Deixar a pessoa falar sozinha, às vezes, trás uma paz imediata. Quem não gasta saliva à toa tem tempo de cuidar da própria vida e crescer, seja intelectualmente, profissionalmente ou financeiramente.



Menos atenção para conversa fiada e mais foco no que realmente importa é a solução para lidar com quem não te oferece nada.