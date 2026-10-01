Frase do dia do Estoicismo: 'O que grita por atenção raramente merece a energia da resposta' - a lição de ouro para evitar fofoca alheia

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 01:00
Bater boca na internet, responder provocação ou entrar em fofoca é alugar espaço na sua cabeça para quem não vale nada. Quem faz escândalo só quer se alimentar da sua paciência.
Ficar calado é a resposta mais elegante e inteligente para quem sabe o valor do próprio tempo. Guardar a sua energia para o seu trabalho, sua família e problemas de verdade deixa quem procura confusão falando sozinho.
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Deixar a pessoa falar sozinha, às vezes, trás uma paz imediata. Quem não gasta saliva à toa tem tempo de cuidar da própria vida e crescer, seja intelectualmente, profissionalmente ou financeiramente.
Menos atenção para conversa fiada e mais foco no que realmente importa é a solução para lidar com quem não te oferece nada.
A origem desse pensamento vem da ideia estoica de que a nossa "bateria mental" é limitada e sagrada, enquanto o mundo vive tentando roubar essa energia com provocações, dramas alheios e falsas urgências. No fundo, ela traduz o ensinamento de que a gente tem o poder de pausar antes de reagir e escolher simplesmente ignorar o barulho, guardando nossa paz apenas para o que realmente importa e está sob o nosso controle.