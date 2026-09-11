REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'O sábio não precisa de nada e, no entanto, pode fazer bom uso de qualquer coisa' - a reflexão de Crisipo sobre como o desapego gera a verdadeira liberdade

Filósofo aponta que a verdadeira liberdade está no desapego material

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 01:00

O filósofo Crísipo de Soli (280 a.C. – 208 a.C.) Crédito: Reprodução

Depender demais de bens e confortos materiais costuma diminuir nossa capacidade de lidar com surpresas e crises. O pensador Crisipo de Solos dizia que a verdadeira sabedoria traz uma autonomia profunda, protegendo a pessoa tanto da falta quanto do excesso de coisas.

5 curiosidades sobre Crisipo de Solos 1 de 5

Na prática, isso mostra a flexibilidade de quem é "forte" por dentro. Uma pessoa sábia não prende sua felicidade a bens específicos ou a situações perfeitas; pelo contrário, ela sabe aproveitar qualquer recurso que tem, ou até a falta dele, para criar algo.

Esse pensamento continua muito útil hoje em dia, em um mundo de consumo tão rápido e instabilidade econômica. Entender que o que vem de fora importa menos do que a nossa criatividade e o nosso equilíbrio mental ajuda a afastar a ansiedade com dinheiro e bens.