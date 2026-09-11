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Frase do dia do Estoicismo: 'O sábio não precisa de nada e, no entanto, pode fazer bom uso de qualquer coisa' - a reflexão de Crisipo sobre como o desapego gera a verdadeira liberdade

Filósofo aponta que a verdadeira liberdade está no desapego material

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 01:00

O filósofo Crísipo de Soli (280 a.C. – 208 a.C.)
O filósofo Crísipo de Soli (280 a.C. – 208 a.C.) Crédito: Reprodução

Depender demais de bens e confortos materiais costuma diminuir nossa capacidade de lidar com surpresas e crises. O pensador Crisipo de Solos dizia que a verdadeira sabedoria traz uma autonomia profunda, protegendo a pessoa tanto da falta quanto do excesso de coisas.

5 curiosidades sobre Crisipo de Solos

Conforme relatos antigos, Crisipo morreu de uma crise de riso incontrolável aos 73 anos por Reprodução
Ele escreveu mais de 700 obras cobrindo lógica, física e ética e dizia-se que ele produzia cerca de 500 linhas de texto por dia por Reprodução
Apesar do volume gigantesco de sua produção intelectual, hoje restam apenas fragmentos dispersos de seus escritos por Reprodução
Enquanto Zenão de Cítio fundou o estoicismo e Cleantes deu continuidade, foi Crisipo quem transformou a doutrina em um sistema sólido e complexo por Reprodução
Ele tinha tanta confiança em seus argumentos que, certa vez, disse ao seu mestre Cleantes: "Dá-me apenas os princípios, e eu encontrarei as provas sozinho.'' por Reprodução
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Conforme relatos antigos, Crisipo morreu de uma crise de riso incontrolável aos 73 anos por Reprodução

Na prática, isso mostra a flexibilidade de quem é "forte" por dentro. Uma pessoa sábia não prende sua felicidade a bens específicos ou a situações perfeitas; pelo contrário, ela sabe aproveitar qualquer recurso que tem, ou até a falta dele, para criar algo.

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Frase do dia da Filosofia: 'Ela aprendeu que perder pessoas pode doer, mas perder a si mesma custa muito mais' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir sobre identidade

Esse pensamento continua muito útil hoje em dia, em um mundo de consumo tão rápido e instabilidade econômica. Entender que o que vem de fora importa menos do que a nossa criatividade e o nosso equilíbrio mental ajuda a afastar a ansiedade com dinheiro e bens.

Ver o mundo assim traz um sentimento libertador de desapego e flexibilidade. Seguindo a ideia de Crisipo, aprendemos a confiar mais na nossa própria capacidade de reação do que nas coisas ao nosso redor, transformando qualquer problema em chance de crescimento.

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