Frase do dia do Estoicismo: 'O sábio não precisa de nada e, no entanto, pode fazer bom uso de qualquer coisa' - a reflexão de Crisipo sobre como o desapego gera a verdadeira liberdade

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 01:00
Depender demais de bens e confortos materiais costuma diminuir nossa capacidade de lidar com surpresas e crises. O pensador Crisipo de Solos dizia que a verdadeira sabedoria traz uma autonomia profunda, protegendo a pessoa tanto da falta quanto do excesso de coisas.
5 curiosidades sobre Crisipo de Solos
Na prática, isso mostra a flexibilidade de quem é "forte" por dentro. Uma pessoa sábia não prende sua felicidade a bens específicos ou a situações perfeitas; pelo contrário, ela sabe aproveitar qualquer recurso que tem, ou até a falta dele, para criar algo.
Esse pensamento continua muito útil hoje em dia, em um mundo de consumo tão rápido e instabilidade econômica. Entender que o que vem de fora importa menos do que a nossa criatividade e o nosso equilíbrio mental ajuda a afastar a ansiedade com dinheiro e bens.
Ver o mundo assim traz um sentimento libertador de desapego e flexibilidade. Seguindo a ideia de Crisipo, aprendemos a confiar mais na nossa própria capacidade de reação do que nas coisas ao nosso redor, transformando qualquer problema em chance de crescimento.