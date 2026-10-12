Frase do dia do Estoicismo: 'Para esvaziar o peso dos seus problemas, afaste-se mentalmente e observe o quão pequenos somos diante do universo' - a reflexão de Marco Aurélio para acabar com a ansiedade

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 01:00
Sabe aquela noite em que você não consegue dormir porque está remoendo uma resposta que alguém te deu no trabalho ou uma conta para pagar? A ansiedade transforma problemas minúsculos em um monstro de sete cabeças. Para combater isso, o estoicismo propõe um exercício de imaginação chamado "O Olhar de Cima".
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A técnica consiste em fechar os olhos e afastar a "câmera" da sua vida. Imagine-se flutuando acima da sua casa, depois da sua cidade, do continente, até ver a Terra como um pequeno ponto girando no espaço, onde bilhões de pessoas nascem, brigam e morrem tofos os dias há milênios.
Esse choque de insignificância não é para causar depressão, mas alívio. Quando você entende a sua proporção no cosmos, o medo da opinião alheia, a busca por curtidas e os problemas do cotidiano perdem a gravidade, devolvendo a sua paz de espírito.