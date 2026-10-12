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Frase do dia do Estoicismo: 'Para esvaziar o peso dos seus problemas, afaste-se mentalmente e observe o quão pequenos somos diante do universo' - a reflexão de Marco Aurélio para acabar com a ansiedade

O exercício do 'Olhar de Cima' é uma técnica milenar usada por líderes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 01:00

Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo.
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. Crédito: Reprodução

Sabe aquela noite em que você não consegue dormir porque está remoendo uma resposta que alguém te deu no trabalho ou uma conta para pagar? A ansiedade transforma problemas minúsculos em um monstro de sete cabeças. Para combater isso, o estoicismo propõe um exercício de imaginação chamado "O Olhar de Cima".

14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Reprodução
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Sêneca acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
Reflexão atribuída a Sêneca sobre tempo e presença segue atual em meio à rotina acelerada dos dias de hoje por Imagem gerada por IA
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

A técnica consiste em fechar os olhos e afastar a "câmera" da sua vida. Imagine-se flutuando acima da sua casa, depois da sua cidade, do continente, até ver a Terra como um pequeno ponto girando no espaço, onde bilhões de pessoas nascem, brigam e morrem tofos os dias há milênios.

Esse choque de insignificância não é para causar depressão, mas alívio. Quando você entende a sua proporção no cosmos, o medo da opinião alheia, a busca por curtidas e os problemas do cotidiano perdem a gravidade, devolvendo a sua paz de espírito.  

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