REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Primeiro diga a si mesmo o que você gostaria de ser; e então faça o que tem que fazer' - a reflexão de Epicteto que ajuda a tomar um rumo na vida

Saiba como definir suas prioridades para não ser engolido pela rotina das outras pessoas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 01:00

Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. Crédito: Reprodução

A grande maioria das pessoas acorda todo dia sem saber direito para onde está indo, vivendo só para resolver os B.O.s que aparecem na frente. Quando a gente não sabe aonde quer chegar, fica impossível saber o que aceitar, o que recusar e quais brigas valem a pena comprar.



10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

O filósofo Epicteto diz que você precisa desenhar o que quer para a sua vida antes de dar um tiro no escuro. Seja para virar o melhor profissional da sua área ou para ser alguém mais presente em casa com a família, você precisa saber quem quer ser antes de começar a agir.

