Frase do dia do Estoicismo: 'Primeiro diga a si mesmo o que você gostaria de ser; e então faça o que tem que fazer' - a reflexão de Epicteto que ajuda a tomar um rumo na vida

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 01:00
A grande maioria das pessoas acorda todo dia sem saber direito para onde está indo, vivendo só para resolver os B.O.s que aparecem na frente. Quando a gente não sabe aonde quer chegar, fica impossível saber o que aceitar, o que recusar e quais brigas valem a pena comprar.
10 curiosidades sobre Epicteto
O filósofo Epicteto diz que você precisa desenhar o que quer para a sua vida antes de dar um tiro no escuro. Seja para virar o melhor profissional da sua área ou para ser alguém mais presente em casa com a família, você precisa saber quem quer ser antes de começar a agir.
Quando você bate o martelo sobre o que realmente quer, não sobra espaço para preguiça ou dúvida no meio do caminho. É só acordar cedo todo dia e fazer o trabalho repetitivo e chato que precisa ser feito para alcançar a vida que você sempre quis ter.