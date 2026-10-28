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Frase do dia do Estoicismo: 'Primeiro diga a si mesmo o que você gostaria de ser; e então faça o que tem que fazer' - a reflexão de Epicteto que ajuda a tomar um rumo na vida

Saiba como definir suas prioridades para não ser engolido pela rotina das outras pessoas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 01:00

Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos.
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. Crédito: Reprodução

A grande maioria das pessoas acorda todo dia sem saber direito para onde está indo, vivendo só para resolver os B.O.s que aparecem na frente. Quando a gente não sabe aonde quer chegar, fica impossível saber o que aceitar, o que recusar e quais brigas valem a pena comprar.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

O filósofo Epicteto diz que você precisa desenhar o que quer para a sua vida antes de dar um tiro no escuro. Seja para virar o melhor profissional da sua área ou para ser alguém mais presente em casa com a família, você precisa saber quem quer ser antes de começar a agir.

Quando você bate o martelo sobre o que realmente quer, não sobra espaço para preguiça ou dúvida no meio do caminho. É só acordar cedo todo dia e fazer o trabalho repetitivo e chato que precisa ser feito para alcançar a vida que você sempre quis ter.

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