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Frase do dia do Estoicismo: 'Primeiro diga a si mesmo o que você seria; e então faça o que tem a fazer'- a lição estoica para sair do piloto automático

Definir sua identidade antes de abrir o celular evita que o dia seja ditado pelos outros

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 01:00

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação.
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação Crédito: Reprodução

Epicteto cutucava a mania que temos de agir por reflexo, esperando a empolgação ou a cobrança dos outros para tomar o controle da nossa própria rotina: 'Primeiro diga a si mesmo o que você seria; e então faça o que tem a fazer'. Quem acorda de manhã, já pulando da cama sem saber o que vai fazer ou sem ter planos, vai ficando refém dos e-mails, grupos de WhatsApp e urgências dos outros.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

O princípio da clareza exige desenhar quem você é no campo profissional e moral antes de encarar o primeiro problema. Quando o seu alinhamento está firme, a tarefa chata deixa de ser fardo e vira etapa natural da vida que você quer viver. 

Parar de improvisar o próprio dia traz mais leveza e foco. Menos ruminação, mais execução de tarefas e zero procrastinação. O dia ganha outra cor quando você lembra, ao acordar, do que você quer para você e o que tem que fazer para conseguir transformar isso em realidade. 

Leia mais

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Frase do dia da Filosofia: 'Você não vence quem te feriu quando fere de volta, mas quando tira dessa pessoa o espaço que ela tinha na sua vida' - a reflexão inspirada em Epicteto sobre vingança e liberdade

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não espere que os acontecimentos ocorram como você deseja; decida querer que ocorram como ocorrem' - a lição de Epicteto sobre como parar de brigar com o destino

Frase do dia do Estoicismo: 'Não espere que os acontecimentos ocorram como você deseja; decida querer que ocorram como ocorrem' - a lição de Epicteto sobre como parar de brigar com o destino

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Frase do dia do Estoicismo: 'O homem não é ferido pelo que acontece, mas pela sua opinião sobre o que acontece' - a lição de Sêneca sobre o verdadeiro tamanho dos problemas

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