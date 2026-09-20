Frase do dia do Estoicismo: 'Primeiro diga a si mesmo o que você seria; e então faça o que tem a fazer'- a lição estoica para sair do piloto automático

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 01:00
Epicteto cutucava a mania que temos de agir por reflexo, esperando a empolgação ou a cobrança dos outros para tomar o controle da nossa própria rotina: 'Primeiro diga a si mesmo o que você seria; e então faça o que tem a fazer'. Quem acorda de manhã, já pulando da cama sem saber o que vai fazer ou sem ter planos, vai ficando refém dos e-mails, grupos de WhatsApp e urgências dos outros.
10 curiosidades sobre Epicteto
O princípio da clareza exige desenhar quem você é no campo profissional e moral antes de encarar o primeiro problema. Quando o seu alinhamento está firme, a tarefa chata deixa de ser fardo e vira etapa natural da vida que você quer viver.
Parar de improvisar o próprio dia traz mais leveza e foco. Menos ruminação, mais execução de tarefas e zero procrastinação. O dia ganha outra cor quando você lembra, ao acordar, do que você quer para você e o que tem que fazer para conseguir transformar isso em realidade.