REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Primeiro diga a si mesmo o que você seria; e então faça o que tem a fazer'- a lição estoica para sair do piloto automático

Definir sua identidade antes de abrir o celular evita que o dia seja ditado pelos outros

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 01:00

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação Crédito: Reprodução

Epicteto cutucava a mania que temos de agir por reflexo, esperando a empolgação ou a cobrança dos outros para tomar o controle da nossa própria rotina: 'Primeiro diga a si mesmo o que você seria; e então faça o que tem a fazer'. Quem acorda de manhã, já pulando da cama sem saber o que vai fazer ou sem ter planos, vai ficando refém dos e-mails, grupos de WhatsApp e urgências dos outros.



10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

O princípio da clareza exige desenhar quem você é no campo profissional e moral antes de encarar o primeiro problema. Quando o seu alinhamento está firme, a tarefa chata deixa de ser fardo e vira etapa natural da vida que você quer viver.

