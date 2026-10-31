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Frase do dia do Estoicismo: 'Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre; ela consegue te irritar...' - a reflexão de Epicteto para não deixar gente sem noção estragar o seu dia

Filósofo grego ensina que a raiva só tem poder sobre a nossa rotina quando nós mesmos decidimos dar importância a provocações e atitudes alheias

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 01:00

Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos.
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. Crédito: Reprodução

Uma fechada no trânsito a caminho de casa ou um comentário ruim no ambiente de trabalho costumam ser o bastante para arruinar o dia de muita gente. O resultado é passar horas remoendo o ocorrido, com a cabeça cheia e sem conseguir se concentrar no que temos que fazer, às vezes, pelo resto do dia.

"Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre; ela consegue te irritar somente quando você se permite ser perturbado por ela." - Epicteto

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Ao reagir de cabeça quente, você acaba entregando o controle do seu próprio humor a quem fez a provocação. Essa atitude permite que uma atitude inconveniente de outra pessoa interfira nas suas refeições, no seu trabalho e até no seu sono.

A reflexão de Epicteto mostra que o estresse diante dessas situações não é uma reação inevitável, e sim uma escolha de quem se deixa afetar. Respirar fundo, manter a calma e ignorar as situações desconfortáveis continua sendo o caminho mais fácil para preservar a própria saúde e paz.

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