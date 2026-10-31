Frase do dia do Estoicismo: 'Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre; ela consegue te irritar...' - a reflexão de Epicteto para não deixar gente sem noção estragar o seu dia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 01:00
Uma fechada no trânsito a caminho de casa ou um comentário ruim no ambiente de trabalho costumam ser o bastante para arruinar o dia de muita gente. O resultado é passar horas remoendo o ocorrido, com a cabeça cheia e sem conseguir se concentrar no que temos que fazer, às vezes, pelo resto do dia.
"Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre; ela consegue te irritar somente quando você se permite ser perturbado por ela." - Epicteto
10 curiosidades sobre Epicteto
Ao reagir de cabeça quente, você acaba entregando o controle do seu próprio humor a quem fez a provocação. Essa atitude permite que uma atitude inconveniente de outra pessoa interfira nas suas refeições, no seu trabalho e até no seu sono.
A reflexão de Epicteto mostra que o estresse diante dessas situações não é uma reação inevitável, e sim uma escolha de quem se deixa afetar. Respirar fundo, manter a calma e ignorar as situações desconfortáveis continua sendo o caminho mais fácil para preservar a própria saúde e paz.