REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre; ela consegue te irritar...' - a reflexão de Epicteto para não deixar gente sem noção estragar o seu dia

Filósofo grego ensina que a raiva só tem poder sobre a nossa rotina quando nós mesmos decidimos dar importância a provocações e atitudes alheias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 01:00

Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. Crédito: Reprodução

Uma fechada no trânsito a caminho de casa ou um comentário ruim no ambiente de trabalho costumam ser o bastante para arruinar o dia de muita gente. O resultado é passar horas remoendo o ocorrido, com a cabeça cheia e sem conseguir se concentrar no que temos que fazer, às vezes, pelo resto do dia.

"Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre; ela consegue te irritar somente quando você se permite ser perturbado por ela." - Epicteto



10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Ao reagir de cabeça quente, você acaba entregando o controle do seu próprio humor a quem fez a provocação. Essa atitude permite que uma atitude inconveniente de outra pessoa interfira nas suas refeições, no seu trabalho e até no seu sono.