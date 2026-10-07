REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Qualquer teoria que não cure a dor humana não serve para nada' - como os estoicos tratavam a ansiedade e o luto séculos antes da terapia existir

Mais do que teorias complexas, a prática funcionava como uma terapia para curar o sofrimento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 01:00

O filósofo Crísipo de Soli (280 a.C. – 208 a.C.) Crédito: Reprodução

Se você acha que filosofia é apenas um bando de intelectuais de toga debatendo ideias inúteis, os estoicos concordariam plenamente com a sua crítica.

Para os fundadores da escola, como Zenão e Crisipo, qualquer teoria que não curasse a dor humana não servia para nada. Eles não viam o estoicismo como uma matéria de escola, mas como uma clínica médica para a alma humana.



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Naquela época, não existiam psicólogos, e era aos filósofos que as pessoas recorriam quando estavam de luto, falidas ou ansiosas.