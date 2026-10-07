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Frase do dia do Estoicismo: 'Qualquer teoria que não cure a dor humana não serve para nada' - como os estoicos tratavam a ansiedade e o luto séculos antes da terapia existir

Mais do que teorias complexas, a prática funcionava como uma terapia para curar o sofrimento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 01:00

O filósofo Crísipo de Soli (280 a.C. – 208 a.C.)
O filósofo Crísipo de Soli (280 a.C. – 208 a.C.) Crédito: Reprodução

Se você acha que filosofia é apenas um bando de intelectuais de toga debatendo ideias inúteis, os estoicos concordariam plenamente com a sua crítica.

Para os fundadores da escola, como Zenão e Crisipo, qualquer teoria que não curasse a dor humana não servia para nada. Eles não viam o estoicismo como uma matéria de escola, mas como uma clínica médica para a alma humana.

5 curiosidades sobre Crisipo de Solos

Conforme relatos antigos, Crisipo morreu de uma crise de riso incontrolável aos 73 anos por Reprodução
Ele escreveu mais de 700 obras cobrindo lógica, física e ética e dizia-se que ele produzia cerca de 500 linhas de texto por dia por Reprodução
Apesar do volume gigantesco de sua produção intelectual, hoje restam apenas fragmentos dispersos de seus escritos por Reprodução
Enquanto Zenão de Cítio fundou o estoicismo e Cleantes deu continuidade, foi Crisipo quem transformou a doutrina em um sistema sólido e complexo por Reprodução
Ele tinha tanta confiança em seus argumentos que, certa vez, disse ao seu mestre Cleantes: "Dá-me apenas os princípios, e eu encontrarei as provas sozinho.'' por Reprodução
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Conforme relatos antigos, Crisipo morreu de uma crise de riso incontrolável aos 73 anos por Reprodução

Naquela época, não existiam psicólogos, e era aos filósofos que as pessoas recorriam quando estavam de luto, falidas ou ansiosas.  

Os ensinamentos e os exercícios de reflexão diária não eram decoreba para parecer inteligente em jantares; eram ferramentas para arrancar crenças falsas da cabeça (como "eu preciso que todos gostem de mim para ser feliz") e aliviar o peso da existência humana.

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