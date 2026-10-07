Frase do dia do Estoicismo: 'Qualquer teoria que não cure a dor humana não serve para nada' - como os estoicos tratavam a ansiedade e o luto séculos antes da terapia existir

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 01:00
Se você acha que filosofia é apenas um bando de intelectuais de toga debatendo ideias inúteis, os estoicos concordariam plenamente com a sua crítica.
Para os fundadores da escola, como Zenão e Crisipo, qualquer teoria que não curasse a dor humana não servia para nada. Eles não viam o estoicismo como uma matéria de escola, mas como uma clínica médica para a alma humana.
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Naquela época, não existiam psicólogos, e era aos filósofos que as pessoas recorriam quando estavam de luto, falidas ou ansiosas.
Os ensinamentos e os exercícios de reflexão diária não eram decoreba para parecer inteligente em jantares; eram ferramentas para arrancar crenças falsas da cabeça (como "eu preciso que todos gostem de mim para ser feliz") e aliviar o peso da existência humana.