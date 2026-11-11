Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia do Estoicismo: 'Quando você fez o bem e outra pessoa foi beneficiada por isso...' - o recado de Marco Aurélio para quem vive esperando tapinha nas costas e elogio

Fazer o certo esperando agradecimento é o caminho mais curto para a decepção

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 01:00

Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo.
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. Crédito: Reprodução

Fazer a sua parte no trabalho ou ajudar alguém esperando festa e bajulação é pedir para se chatear. Quem precisa de tapinha nas costas a cada tarefa vira refém do que os outros acham.

"Quando você fez o bem e outra pessoa foi beneficiada por isso, por que continua procurando uma terceira coisa, como a fama de ter sido bondoso ou uma retribuição?" - Marco Aurélio

14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Reprodução
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Sêneca acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
Reflexão atribuída a Sêneca sobre tempo e presença segue atual em meio à rotina acelerada dos dias de hoje por Imagem gerada por IA
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
1 de 14
Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Quando o reconhecimento não vem, sobe aquele sentimento amargo de que ninguém dá valor, e muita gente simplesmente desiste de fazer as coisas direito por pura birra.

Marco Aurélio comparava isso a uma macieira: ela dá maçãs porque essa é a natureza dela, sem ficar pedindo palmas de ninguém. Fazer o que é justo e bem feito tem que bastar por si só, sem precisar de plateia nem de puxa saco. 

Leia mais

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Deve-se evitar especialmente as pessoas que são sombrias e que se lamentam por tudo' - a lição de Sêneca para se afastar de amigos que só sabem reclamar

Frase do dia do Estoicismo: 'Deve-se evitar especialmente as pessoas que são sombrias e que se lamentam por tudo' - a lição de Sêneca para se afastar de amigos que só sabem reclamar

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, o cansaço emocional chega a um ponto em que você não tem mais vontade de conversar' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, o cansaço emocional chega a um ponto em que você não tem mais vontade de conversar' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Poucos percebem o quanto uma mãe está cansada, pois não vêem as vezes em que ela ignorou a própria tristeza só para cuidar de alguém' - reflexão inspirada em Schopenhauer

Frase do dia da Filosofia: 'Poucos percebem o quanto uma mãe está cansada, pois não vêem as vezes em que ela ignorou a própria tristeza só para cuidar de alguém' - reflexão inspirada em Schopenhauer

Tags:

Frase do dia

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, uma mulher não se apaixona por outro homem, mas pela maneira como ele a faz se sentir' - reflexão inspirada em Carl Gustav Jung

Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, uma mulher não se apaixona por outro homem, mas pela maneira como ele a faz se sentir' - reflexão inspirada em Carl Gustav Jung
Imagem - Portal 11/11: o que cada pessoa precisa deixar para trás nesta quarta-feira (11 de novembro)

Portal 11/11: o que cada pessoa precisa deixar para trás nesta quarta-feira (11 de novembro)
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Existe uma solidão muito particular em dormir ao lado de alguém que já não olha para você como antes' - reflexão inspirada em Erich Fromm

Frase do dia da Filosofia: 'Existe uma solidão muito particular em dormir ao lado de alguém que já não olha para você como antes' - reflexão inspirada em Erich Fromm