Frase do dia do Estoicismo: 'Quando você fez o bem e outra pessoa foi beneficiada por isso...' - o recado de Marco Aurélio para quem vive esperando tapinha nas costas e elogio

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 01:00
Fazer a sua parte no trabalho ou ajudar alguém esperando festa e bajulação é pedir para se chatear. Quem precisa de tapinha nas costas a cada tarefa vira refém do que os outros acham.
"Quando você fez o bem e outra pessoa foi beneficiada por isso, por que continua procurando uma terceira coisa, como a fama de ter sido bondoso ou uma retribuição?" - Marco Aurélio
14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio
Quando o reconhecimento não vem, sobe aquele sentimento amargo de que ninguém dá valor, e muita gente simplesmente desiste de fazer as coisas direito por pura birra.
Marco Aurélio comparava isso a uma macieira: ela dá maçãs porque essa é a natureza dela, sem ficar pedindo palmas de ninguém. Fazer o que é justo e bem feito tem que bastar por si só, sem precisar de plateia nem de puxa saco.