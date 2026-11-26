REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Rico não é quem tem muito, mas quem deseja pouco' - a dica de Antípatro de Tarso para parar de gastar com coisas que você não precisa

Trocar de celular ou de carro a cada ano para impressionar conhecidos é o caminho mais rápido para o estresse financeiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 01:00

Antípatro de Tarso Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

Aumentar o padrão de vida assim que ganha um aumento faz as contas subirem no mesmo ritmo, mantendo a ansiedade sempre no limite. Comprar coisas que você não precisa para postar na internet nunca vai preencher vazio nenhum.



"Rico não é quem tem muito, mas quem deseja pouco." - Antípatro de Tarso

5 curiosidades sobre Antípatro de Tarso 1 de 5

Quem vive preso à ideia de que precisa ter sempre o último lançamento passa a vida inteira endividado e insatisfeito.