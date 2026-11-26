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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 01:00
Aumentar o padrão de vida assim que ganha um aumento faz as contas subirem no mesmo ritmo, mantendo a ansiedade sempre no limite. Comprar coisas que você não precisa para postar na internet nunca vai preencher vazio nenhum.
"Rico não é quem tem muito, mas quem deseja pouco." - Antípatro de Tarso
5 curiosidades sobre Antípatro de Tarso
Quem vive preso à ideia de que precisa ter sempre o último lançamento passa a vida inteira endividado e insatisfeito.
Antípatro reforçava que a verdadeira tranquilidade financeira mora na simplicidade de não virar escravo do consumo. Aprender a ficar satisfeito com o que você já conquistou traz uma paz que nenhum limite de crédito alto consegue comprar.