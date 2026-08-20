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Frase do dia do Estoicismo: 'Se fizer o bem com trabalho, o esforço passa e o bem fica' - o ensinamento sobre a recompensa da dedicação

A lição de Caio Musônio Rufo mostra por que vale a pena investir tempo e esforço em ações honestas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 01:00

Musônio Rufo
Musônio Rufo Crédito: Reprodução

O cansaço das obrigações diárias muitas vezes faz parecer que o esforço não compensa. O filósofo Caio Musônio Rufo deixou uma reflexão atemporal sobre o empenho pessoal: "Se você fizer o que é bom com trabalho, o trabalho passa, mas o bem permanece".

5 curiosidades sobre Musônio Rufo

Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução
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Interpôs-se no meio de dois exércitos em plena guerra civil em Roma para tentar convencer os soldados a fazerem a paz por Reprodução
Pregava o estilo de vida simples, recomendando o vegetarianismo, roupas modestas e a agricultura como o trabalho ideal por Reprodução
Foi o professor de Epicteto, moldando diretamente o pensamento do ex-escravizado que se tornaria um dos maiores estoicos da história por Reprodução
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Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução

A fadiga do processo construtivo é temporária, mas os frutos de um bom trabalho e o impacto positivo das suas ações duram por muito tempo. Da mesma forma, prazeres momentâneos obtidos por caminhos errados passam rápido, enquanto a culpa permanece. Focar no bem no longo prazo dá sentido ao cansaço do dia a dia.

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