Frase do dia do Estoicismo: 'Se fizer o bem com trabalho, o esforço passa e o bem fica' - o ensinamento sobre a recompensa da dedicação

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 01:00
O cansaço das obrigações diárias muitas vezes faz parecer que o esforço não compensa. O filósofo Caio Musônio Rufo deixou uma reflexão atemporal sobre o empenho pessoal: "Se você fizer o que é bom com trabalho, o trabalho passa, mas o bem permanece".
5 curiosidades sobre Musônio Rufo
A fadiga do processo construtivo é temporária, mas os frutos de um bom trabalho e o impacto positivo das suas ações duram por muito tempo. Da mesma forma, prazeres momentâneos obtidos por caminhos errados passam rápido, enquanto a culpa permanece. Focar no bem no longo prazo dá sentido ao cansaço do dia a dia.