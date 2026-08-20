REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Se fizer o bem com trabalho, o esforço passa e o bem fica' - o ensinamento sobre a recompensa da dedicação

A lição de Caio Musônio Rufo mostra por que vale a pena investir tempo e esforço em ações honestas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 01:00

Musônio Rufo Crédito: Reprodução

O cansaço das obrigações diárias muitas vezes faz parecer que o esforço não compensa. O filósofo Caio Musônio Rufo deixou uma reflexão atemporal sobre o empenho pessoal: "Se você fizer o que é bom com trabalho, o trabalho passa, mas o bem permanece".



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