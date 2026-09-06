Frase do dia do Estoicismo: 'Se realizas algo belo com esforço, o esforço passa, mas o belo permanece' - a reflexão de Musônio Rufo sobre superar o prazer imediato

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 01:00
As decisões diárias definem o caráter e o rumo da jornada de qualquer pessoa na sociedade. O filósofo Musônio Rufo alertava sobre o peso das escolhas, contrapondo o valor das realizações construídas com dedicação aos rastros deixados por atitudes impulsivas em busca da gratificação imediata.
5 curiosidades sobre Musônio Rufo
Na prática, a reflexão aponta para a importância do foco no longo prazo. O cansaço físico ou mental investido em um projeto legítimo é passageiro, mas a obra construída e o orgulho do dever cumprido perduram. Em contrapartida, o prazer efêmero obtido por caminhos duvidosos evapora rápido, deixando um legado de arrependimento.
Essa máxima se encontra no cotidiano, especialmente na gestão de carreira, estudos e hábitos de saúde. Optar pelo esforço consistente em detrimento de gratificações rápidas exige disciplina emocional mas garante a construção de uma trajetória sólida e respeitável.
Avaliar o impacto duradouro de cada ato é uma ferramenta essencial de autoconhecimento. Ao priorizar ações nobres que demandam superação, o indivíduo molda um futuro consistente, alinhando seus valores éticos com o legado que deseja deixar ao mundo.