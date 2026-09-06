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Frase do dia do Estoicismo: 'Se realizas algo belo com esforço, o esforço passa, mas o belo permanece' - a reflexão de Musônio Rufo sobre superar o prazer imediato

Estoico destaca como o sacrifício por objetivos nobres gera frutos duradouros

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 01:00

Musônio Rufo
Musônio Rufo Crédito: Reprodução

As decisões diárias definem o caráter e o rumo da jornada de qualquer pessoa na sociedade. O filósofo Musônio Rufo alertava sobre o peso das escolhas, contrapondo o valor das realizações construídas com dedicação aos rastros deixados por atitudes impulsivas em busca da gratificação imediata. 

5 curiosidades sobre Musônio Rufo

Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução
Foi banido de Roma várias vezes por imperadores como Nero e Vespaziano devido às suas críticas diretas ao poder por Reprodução
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Pregava o estilo de vida simples, recomendando o vegetarianismo, roupas modestas e a agricultura como o trabalho ideal por Reprodução
Foi o professor de Epicteto, moldando diretamente o pensamento do ex-escravizado que se tornaria um dos maiores estoicos da história por Reprodução
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Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução

Na prática, a reflexão aponta para a importância do foco no longo prazo. O cansaço físico ou mental investido em um projeto legítimo é passageiro, mas a obra construída e o orgulho do dever cumprido perduram. Em contrapartida, o prazer efêmero obtido por caminhos duvidosos evapora rápido, deixando um legado de arrependimento.

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Essa máxima se encontra no cotidiano, especialmente na gestão de carreira, estudos e hábitos de saúde. Optar pelo esforço consistente em detrimento de gratificações rápidas exige disciplina emocional  mas garante a construção de uma trajetória sólida e respeitável. 

Avaliar o impacto duradouro de cada ato é uma ferramenta essencial de autoconhecimento. Ao priorizar ações nobres que demandam superação, o indivíduo molda um futuro consistente, alinhando seus valores éticos com o legado que deseja deixar ao mundo.

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