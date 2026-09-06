REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Se realizas algo belo com esforço, o esforço passa, mas o belo permanece' - a reflexão de Musônio Rufo sobre superar o prazer imediato

Estoico destaca como o sacrifício por objetivos nobres gera frutos duradouros

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 01:00

Musônio Rufo Crédito: Reprodução

As decisões diárias definem o caráter e o rumo da jornada de qualquer pessoa na sociedade. O filósofo Musônio Rufo alertava sobre o peso das escolhas, contrapondo o valor das realizações construídas com dedicação aos rastros deixados por atitudes impulsivas em busca da gratificação imediata.

5 curiosidades sobre Musônio Rufo 1 de 5

Na prática, a reflexão aponta para a importância do foco no longo prazo. O cansaço físico ou mental investido em um projeto legítimo é passageiro, mas a obra construída e o orgulho do dever cumprido perduram. Em contrapartida, o prazer efêmero obtido por caminhos duvidosos evapora rápido, deixando um legado de arrependimento.

Essa máxima se encontra no cotidiano, especialmente na gestão de carreira, estudos e hábitos de saúde. Optar pelo esforço consistente em detrimento de gratificações rápidas exige disciplina emocional mas garante a construção de uma trajetória sólida e respeitável.