Frase do dia do Estoicismo: 'Se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento é favorável' - a dica de Sêneca para parar de se perder com qualquer distração

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 01:00
Mudar de ideia todo mês, comprar cursos que nunca vai abrir e trocar de projeto a cada novidade da internet parece produtividade, mas é pura ilusão. A sensação no fim do dia é de cansaço e de não ter saído do lugar.
"Se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento é favorável." - Sêneca
5 curiosidades sobre Sêneca
Quando você não sabe o que quer de verdade, qualquer convite vira prioridade e qualquer besteira rouba o seu foco, fazendo semanas inteiras irem para o ralo.
Sêneca já alertava: não adianta a vida te dar uma força se você nem sabe para onde está indo. Escolher uma meta clara é o único jeito de parar de perder tempo com bobagem e começar a ver resultado de verdade.