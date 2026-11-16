Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia do Estoicismo: 'Se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento é favorável' - a dica de Sêneca para parar de se perder com qualquer distração

Começar mil coisas ao mesmo tempo sem saber onde quer chegar só serve para gastar energia à toa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 01:00

Sêneca
Sêneca Crédito: Reprodução

Mudar de ideia todo mês, comprar cursos que nunca vai abrir e trocar de projeto a cada novidade da internet parece produtividade, mas é pura ilusão. A sensação no fim do dia é de cansaço e de não ter saído do lugar.

"Se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento é favorável." - Sêneca

5 curiosidades sobre Sêneca

Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Imagem gerada por IA
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
1 de 5
Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução

Quando você não sabe o que quer de verdade, qualquer convite vira prioridade e qualquer besteira rouba o seu foco, fazendo semanas inteiras irem para o ralo.

Sêneca já alertava: não adianta a vida te dar uma força se você nem sabe para onde está indo. Escolher uma meta clara é o único jeito de parar de perder tempo com bobagem e começar a ver resultado de verdade.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'O passado pode ensinar, mas não deveria se transformar em uma sentença' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Frase do dia da Psicologia: 'O passado pode ensinar, mas não deveria se transformar em uma sentença' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Uma história não precisa terminar da mesma maneira que começou. Nenhum erro deveria definir todos os capítulos que ainda serão escritos' - reflexão inspirada em Viktor Frankl

Frase do dia da Filosofia: 'Uma história não precisa terminar da mesma maneira que começou. Nenhum erro deveria definir todos os capítulos que ainda serão escritos' - reflexão inspirada em Viktor Frankl

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não seja visto reclamando da vida' - o recado de Marco Aurélio para parar de se fazer de vítima

Frase do dia do Estoicismo: 'Não seja visto reclamando da vida' - o recado de Marco Aurélio para parar de se fazer de vítima

Tags:

Frase do dia

Mais recentes

Imagem - A semana de 16 a 22 de novembro traz mais confiança, novas ideias e mudanças nos planos dos signos

A semana de 16 a 22 de novembro traz mais confiança, novas ideias e mudanças nos planos dos signos
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Nem todo afastamento familiar é ingratidão; às vezes, é uma forma de parar de sofrer' - reflexão inspirada em Carl Gustav Jung

Frase do dia da Psicologia: 'Nem todo afastamento familiar é ingratidão; às vezes, é uma forma de parar de sofrer' - reflexão inspirada em Carl Gustav Jung
Imagem - Filha de Cristiana Oliveira mostra primeiros passos da recuperação após cirurgia para retirar tumor cerebral

Filha de Cristiana Oliveira mostra primeiros passos da recuperação após cirurgia para retirar tumor cerebral