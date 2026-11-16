REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento é favorável' - a dica de Sêneca para parar de se perder com qualquer distração

Começar mil coisas ao mesmo tempo sem saber onde quer chegar só serve para gastar energia à toa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 01:00

Sêneca Crédito: Reprodução

Mudar de ideia todo mês, comprar cursos que nunca vai abrir e trocar de projeto a cada novidade da internet parece produtividade, mas é pura ilusão. A sensação no fim do dia é de cansaço e de não ter saído do lugar.



"Se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento é favorável." - Sêneca

5 curiosidades sobre Sêneca 1 de 5

Quando você não sabe o que quer de verdade, qualquer convite vira prioridade e qualquer besteira rouba o seu foco, fazendo semanas inteiras irem para o ralo.