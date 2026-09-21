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Frase do dia do Estoicismo: 'Se você cumprir o dever com dor, a dor passa e o dever permanece...'- a lição para quem empurra os problemas com a barriga

Fugir do problema chato agora faz você sofrer o dobro depois

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 01:00

Musônio Rufo
Musônio Rufo Crédito: Reprodução

Sabe aquela conversa séria que você empurra com a barriga, aquela conta que dá medo de abrir ou o treino da academia que dá preguiça? Na hora, inventar uma desculpa traz um alívio gostoso de cinco minutos.

O problema é que o alívio some rápido e a preocupação volta dobrada, martelando na sua cabeça o dia inteiro. O fantasma da pendência fica lá, roubando sua paz e pesando no estômago toda vez que você lembra dele.

5 curiosidades sobre Musônio Rufo

Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução
Foi banido de Roma várias vezes por imperadores como Nero e Vespaziano devido às suas críticas diretas ao poder por Reprodução
Interpôs-se no meio de dois exércitos em plena guerra civil em Roma para tentar convencer os soldados a fazerem a paz por Reprodução
Pregava o estilo de vida simples, recomendando o vegetarianismo, roupas modestas e a agricultura como o trabalho ideal por Reprodução
Foi o professor de Epicteto, moldando diretamente o pensamento do ex-escravizado que se tornaria um dos maiores estoicos da história por Reprodução
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Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução

Musonius Rufus explicava que o desconforto de encarar aquele pepino de frente dura bem pouco. Depois que você resolve o assunto chato, a dor some e a sensação de alívio toma conta no lugar.

Fazer o que é chato logo cedo tira o peso das costas. Agenda limpa e consciência tranquila valem muito mais do que o conforto de fingir que o problema não existe.

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