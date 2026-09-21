Frase do dia do Estoicismo: 'Se você cumprir o dever com dor, a dor passa e o dever permanece...'- a lição para quem empurra os problemas com a barriga

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 01:00
Sabe aquela conversa séria que você empurra com a barriga, aquela conta que dá medo de abrir ou o treino da academia que dá preguiça? Na hora, inventar uma desculpa traz um alívio gostoso de cinco minutos.
O problema é que o alívio some rápido e a preocupação volta dobrada, martelando na sua cabeça o dia inteiro. O fantasma da pendência fica lá, roubando sua paz e pesando no estômago toda vez que você lembra dele.
5 curiosidades sobre Musônio Rufo
Musonius Rufus explicava que o desconforto de encarar aquele pepino de frente dura bem pouco. Depois que você resolve o assunto chato, a dor some e a sensação de alívio toma conta no lugar.
Fazer o que é chato logo cedo tira o peso das costas. Agenda limpa e consciência tranquila valem muito mais do que o conforto de fingir que o problema não existe.