REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Se você cumprir o dever com dor, a dor passa e o dever permanece...'- a lição para quem empurra os problemas com a barriga

Fugir do problema chato agora faz você sofrer o dobro depois

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 01:00

Musônio Rufo Crédito: Reprodução

Sabe aquela conversa séria que você empurra com a barriga, aquela conta que dá medo de abrir ou o treino da academia que dá preguiça? Na hora, inventar uma desculpa traz um alívio gostoso de cinco minutos.

O problema é que o alívio some rápido e a preocupação volta dobrada, martelando na sua cabeça o dia inteiro. O fantasma da pendência fica lá, roubando sua paz e pesando no estômago toda vez que você lembra dele.

5 curiosidades sobre Musônio Rufo 1 de 5

Musonius Rufus explicava que o desconforto de encarar aquele pepino de frente dura bem pouco. Depois que você resolve o assunto chato, a dor some e a sensação de alívio toma conta no lugar.